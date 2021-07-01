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Murat Yarıcı tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da kendisinden ayrılmak isteyen eşini rahatsız ederek Kadın Sığınma evinin yanındaki binanın damına çıkan zanlı Murat Yarıcı tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

01 Temmuz 2021 Perşembe 12:03
Murat Yarıcı tutuksuz yargılanacak
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Kamalı Haber

Mahkemeye yeminli şahadet veren polis memuru Ayça Soykara’yı dinletti.

Polis, zanlı Murat Yarıcı’nın 30.06.2021 tarihinde Lefkoşa’da meydana gelen “Koruma emrine riayetsizlik ve genel rahatsızlık” suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlının 30.06.2021 tarihinde saat 21.00 raddelerinde ayrılma aşamasında olduğu eşi G.Y ile konuşmak istediği ve çocuklarını görmek istediği gerekçesi ile aleyhinde bulunan 66/2021 sayılı Genel İstida altında verilen mahkeme emirlerine riayet etmeyerek eşinin kalmakta olduğu Kadın Sığınma Evinin yan tarafında bulunan binanın çatısına çıkıp bulunduğu yerden eşine ve çocuklarına isimleri ile seslenmek sureti ile ve yine eşine hitaben “telefonunu aç konuşalım” demek sureti adı edileni rahatsız ettiğini anlattı.

Polis,  zanlının ayni gün tespit edilerek ileri işlem için şubeye celp edildiğini belirtti.

Polis, zanlının kendisine yapılan yazılı dava tebliğine “çocuklarımı görmek için oraya gittim” deyip imza ettiğini söyledi.

Polis, yine zanlının aleyhinde ayni müştekiye karşı işlemiş olduğu 04.06.2021 tarihli darp şikâyeti olduğunu söyleyerek,

TC ve KKTC vatandaşı olan zanlının davası görüşülünceye değin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti. Polis, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, davaları görüşülünceye kadar yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 5 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 50’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması,4 haftada bir gün ispat-ı vücutta bulunması koşullarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Murat Yarıcı
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