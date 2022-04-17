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Murat Demir Ercan'dan giriş yaparken tutuklandı

WhatsApp üzerinden 22 Kasım 2020 tarihinde bir kadını arayarak cinsel içerikli görüntüler gönderdiği gerekçesi ile hakkında şikâyet bulunan ve dün ülkeye giriş yaparken tutuklanan zanlı Murat Demir mahkeme huzuruna çıkarıldı.

17 Nisan 2022 Pazar 19:16
Murat Demir Ercan'dan giriş yaparken tutuklandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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WhatsApp üzerinden 22 Kasım 2020 tarihinde bir kadını arayarak cinsel içerikli görüntüler gönderdiği gerekçesi ile hakkında şikâyet bulunan ve dün ülkeye giriş yaparken tutuklanan zanlı Murat Demir mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kemal Berro olayla ilgili bulguları aktardı. Berro huzurda bulunan zanlı Murat Demir'in 22 Kasım 2020 tarihinde bir kadını WhatsApp üzerinden görüntülü arayıp mastürbasyon yaptığı ve sonrasında cinsel içerikli video gönderdiği gerekçesi ile aleyhinde şikâyet bulunduğunu söyledi. Polis zanlının yurtdışına olduğu için aleyhine tutuklama emri alındığını ve önceki gün Ercan Havalimanı’ndan giriş yaptığı esnada tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis zanlının telefonunun inceleneceği ve yapmış olduğu beyanların teyit tekzip edileceğini bu bağlamda zanlının ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Meltem Dündar zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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