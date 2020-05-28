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Mültüci tutuksuz yargılanacak

Girne’de meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Abdulkadir Mültüci bugün teminata bağlanmak üzere yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

28 Mayıs 2020 Perşembe 13:30
Mültüci tutuksuz yargılanacak
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Girne’de meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Abdulkadir Mültüci bugün teminata bağlanmak üzere yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Emre Say olayla ilgili bulguları aktardı. Say huzurda bulunan zanlı Abdulkadir Mültüci'nin 25 Mayıs 2020 tarihinde Karakum' da meydana gelen "Sirkat" meselesi ile ilgili olarak tutuklandığını söyledi. Polis zanlının 25 Mayıs 2020 tarihinde saat 22:00 raddelerinde kullanımında bulunan LA 233 plakalı Ford Transiz model van arabayla Ozanköy'de, Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Tuncer ÇELİKER'in yapmakta olduğu "Mr.PİPE" isimli iş yerinin arka kısmına giderek, konu yerde muhafaza edilen toplam 1500TL değerindeki 11 adet hurda iç ve dış klima ünitelerini arabaya yükleyerek sirkat ettiğini mahkemeye aktardı. Polis aynı günün gecesi zanlının Karaoğlanoğlu sanayi bölgesinde bahse konu arabayla tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını ve alınan tutukluluk emri süresinde müştekinin şikâyetini geri çektiğini belirtti. Polis şikâyetin geri çekilmesine rağmen suçun kamu suçu olduğunu belirterek zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücutta bulunması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 150 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Abdulkadir Mültüci
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