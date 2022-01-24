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Mültecilerden haberi yokmuş

Kullanımındaki TIR’da mülteci tespit edilen Ahmet İyim yeniden mahkemeye çıkarıldı.

24 Ocak 2022 Pazartesi 21:12
Mültecilerden haberi yokmuş

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kullanımındaki TIR’da mülteci tespit edilen Ahmet İyim yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Kemal Berro zanlı hakkındaki iddiaları aktardı.

Polis, 17 Ocak 2022 tarihinde saat 11.30’da Taşucu’ndan Girne Limanı’nda gemiyle gelen TIR aracın dorsesinde yapılan kontrolde 9 Suriyeli mülteci tespit edildiğini söyledi. Polis, TIR şoförü olan zanlının gözaltına alındığını belirtti. Polis, mültecilerin ifadesinin alındığını, Mersin’de yol kenarında TIR’a bindiklerini söylediklerini aktardı.

Polis, zanlının ifadesinde ise mültecilerin araca bindiğinden haberi olmadığını söylediğini açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlıyı 15 gün süreyle cezaevine gönderdi.

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