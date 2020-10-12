Mülteciler ve yardımcı olan kişi tutuklandı

Tutuklanan 18 mülteciye PCR testi yapıldığı ve ülke sağlığını korumak bakımından karantina altında tutulmaları nedeniyle bugün Gazimağusa kaza mahkemesinde görüşülecek tutukluluk emri temini duruşması iddia makamının talebi ve yargıcın izin vermesi sonucu gıyaplarında yapılarak haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edildi. Mültecilerin kanunsuz yollardan KKTC’ye girişlerinde yardımcı olan zanlı Serhat Yenigün ise insan kaçakçılığı suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhinde 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan PM Löğmen Yücetürk yemin altında verdiği şahadette olgularla ilgili mahkemeye bilgi verdi. Yücetürk şahadetinde, 12.10.00.05 raddelerinde, Küçük Erenköy batı kısmındaki deniz sahilinde henüz tespit edilemeyen bir tekne ile sahile bırakılan Suriye uyruklu biri kadın 18 mültecinin kendilerini aracıyla bekleyen zanlı ile buluşmaları esnasında tespit edilerek tutuklandıklarını söyledi.

Meselenin çok yeni olduğunu, karantinada bulunan şahıslardan ve zanlıdan henüz detaylı ifade alınamadığını, kamera görüntüleri yanında zanlının cep telefonunda inceleme yapılacağına dikkat çeken PM Yücetürk, zanlılar arasında ikisi 17, biri 16 yaş grubunda şahısların olduğuna değindikten sonra zanlı 1 Salih Yenigün’e ve gıyaplarında diğer 18 zanlıya üçer gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki olguları değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, huzurunda bulunan zanlı 1 ile karantina sürecinde bulunan diğer 18 zanlının üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)