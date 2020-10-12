Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1175
ALTIN
487.093
DOLAR
7.8608
STERLİN
10.2854
EURO
9.2866
2’nci tur sonucunu kaybedenler belirleyecek…
2’nci tur sonucunu kaybedenler belirleyecek…
Akıncı -Tatar başrolde
Akıncı -Tatar başrolde
İlk tura karantina gölgesi düştü
İlk tura karantina gölgesi düştü
İkinci tura giderken
İkinci tura giderken
banner376
Flaş Haber
Kayıp şahıs bulundu
Kapat

Mülteciler ve yardımcı olan kişi tutuklandı

12.10.20 tarihinde saat 00.05 raddelerinde Tatlısu’da Küçük Erenköy’ün batı kısmında tespit edilemeyen bir tekne ile sahile bırakılan Suriye uyruklu biri kadın 18 mülteci ve onlara yardımcı olan Serhat Yenigün (E-45) düzenlenen operasyonla suçüstü tespit edilerek tutuklandılar.

12 Ekim 2020 Pazartesi 15:54
Mülteciler ve yardımcı olan kişi tutuklandı
banner337
banner351

Tutuklanan 18 mülteciye PCR testi yapıldığı ve ülke sağlığını korumak bakımından karantina altında tutulmaları nedeniyle bugün Gazimağusa kaza mahkemesinde görüşülecek tutukluluk emri temini duruşması iddia makamının talebi ve yargıcın izin vermesi sonucu gıyaplarında yapılarak haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edildi.  Mültecilerin kanunsuz yollardan KKTC’ye girişlerinde yardımcı olan zanlı Serhat Yenigün ise insan kaçakçılığı suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhinde 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

banner341
Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan PM Löğmen Yücetürk yemin altında verdiği şahadette olgularla ilgili mahkemeye bilgi verdi. Yücetürk şahadetinde, 12.10.00.05 raddelerinde, Küçük Erenköy batı kısmındaki deniz sahilinde henüz tespit edilemeyen bir tekne ile sahile bırakılan Suriye uyruklu biri kadın 18 mültecinin kendilerini aracıyla bekleyen zanlı ile buluşmaları esnasında tespit edilerek tutuklandıklarını söyledi.

Meselenin çok yeni olduğunu, karantinada bulunan şahıslardan ve zanlıdan henüz detaylı ifade alınamadığını, kamera görüntüleri yanında zanlının cep telefonunda inceleme yapılacağına dikkat çeken PM Yücetürk, zanlılar arasında ikisi 17, biri 16 yaş grubunda şahısların olduğuna değindikten sonra zanlı 1 Salih Yenigün’e ve gıyaplarında diğer 18 zanlıya üçer gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki olguları değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, huzurunda bulunan zanlı 1 ile karantina sürecinde bulunan diğer 18 zanlının üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

banner360
Anahtar Kelimeler:
Kktcye Kaçak GirişSerhat Yenigün
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
20 gr uyuşturucu davasında aranan diğer zanlı tutuklandı
20 gr uyuşturucu davasında aranan diğer zanlı tutuklandı
Park halindeki aracın yanıcı maddeyle yakılması olayında bir kişi tutuklandı
Park halindeki aracın yanıcı maddeyle yakılması olayında bir kişi tutuklandı
Kayıp şahıs bulundu
Kayıp şahıs bulundu
Şenpınar'ı yargı affetmedi
Şenpınar'ı yargı affetmedi
Kayıp aranıyor!
Kayıp aranıyor!
Feryal ve Atif ADEM’e ait aracın yakılmasıyla ilgili 1 kişi tutuklandı
Feryal ve Atif ADEM’e ait aracın yakılmasıyla ilgili 1 kişi tutuklandı
Gazimağusa'da uyuşturucu
Gazimağusa'da uyuşturucu
KKTC’ye kanunsuz giriş
KKTC’ye kanunsuz giriş
3 gün tutuklu kalacaklar
3 gün tutuklu kalacaklar
Saksı içinde hint keneviri yetiştiren şahıslar tutuklandı
Saksı içinde hint keneviri yetiştiren şahıslar tutuklandı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim