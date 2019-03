Mülteci davasındaki 19 zanlıya 7 gün daha tutukluluk emri verildi

MÜLTECİ DAVASINDAKİ 19 ZANLIYA 7 GÜN DAHA TUTUKLULUK EMRİ VERİLDİ

13 Mart 2019 tarihinde akşam saat 19.30 sıralarında PGM Narkotik ve kaçakçılığı önleme şubesine bağlı Polis ekiplerinin Gazimağusa Limanı’nda gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan Suriye uyruklu ikisi kadın 15 mülteci ve bunlara yardım eden 2 tır şoförü olmak üzere 4 kişi Polis tarafından suçüstü yakalanmıştı. 14.3.19 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılan ve 1 gün tutukluluk emri alınan toplam 19 zanlı ek tutukluluk talebiyle bugün tekrar mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Tahkikat memuru yeminli şahadet vererek aktardığı bilgide bir günlük süre içerisinde limana giriş kamera kayıtları ile zanlıların telefon kayıtlarının incelendiğini, limana giriş kapısındaki kamera kaydından zanlı 2 nin 13.3.19 tarihinde saat 18.46 da adına kayıtlı JH.958 plaka nolu çöp kamyonu ile limana giriş yaptığını tespit ettiğini, kaydı CD ye kaydettirdikten sonra emare olarak aldığını belirtti. zanlı 1 ve 4 ün cep telefonlarında yaptığı incelemede watsap kanalından görüşme yaptıklarını, ayrıca zanlı 1,2,3 ve 4 ün kendi aralarında sürekli görüşme halinde olduklarını tespit etmesi nedeniyle detayların öğrenebilmek için ilgili firmadan rapor talep ettiklerini belirten tahkikat memuru zanlı 1 in zanlı 3 ile sürekli irtibat halinde olduğunun tespit edilmesi üzerine zanlı 1 e ait cep telefonunu emare olarak aldığını belirtti. Tahkikat memuru şahadetine devamla, zanlı 2,3,4,7,8,10 ve 11 in gönüllü ifade verdiklerini, zanlı 3 ve 4 ün ise ifadelerinde, Türkiye’de, Güney Kıbrıs’a götürülmeleri için mültecilerle anlaşma yaptıklarını söyledi. Zanlı 1 in ise herhangi bir ifade vermediğini de belirten tahkikat memuru her iki tır sahiplerinin araçlarını kullanabilmeleri maksadıyla zanlı 1 ve 4’e 4 ve 8 Mart 2019 tarihinde vekâlet verdiğinin tespit edildiğini belirtti.

2 tır şoförü ile mültecilerin çöp kamyonuna aktarma işlemine katılan toplam 4 zanlıya ile 15 mülteciye, ağır bir suç işlemek maksadıyla ittifak kurmak ve muhaceret yasasına aykırı hareket suçundan dava dosyalandığını belirten tahkikat memuru meselenin ciddiyetine istinaden zanlılara 7 gün daha tutukluluk verilmesini talep etti.

Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan tüm zanlıların 7 gün süreyle poliste kalmasını emretti. (MHA)