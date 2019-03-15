Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103304
ALTIN
228.110
DOLAR
5.4567
STERLİN
7.2442
EURO
6.1802
Akdoğan 30 yıl hapis yatacak
AKDOĞAN 30 YIL HAPİS YATACAK
Kız kardeşini para için tehdit etti
KIZ KARDEŞİNİ PARA İÇİN TEHDİT...
Abi Karatepe tutuklu yargılanacak
ABİ KARATEPE TUTUKLU YARGILANACAK
Cinayetle ilgili ilk tutuklama
CİNAYETLE İLGİLİ İLK TUTUKLAMA
banner307
Flaş Haber
Akdoğan 30 yıl hapis yatacak
Kapat

Mülteci davasındaki 19 zanlıya 7 gün daha tutukluluk emri verildi

Mülteci davasındaki 19 zanlıya 7 gün daha tutukluluk emri verildi

15 Mart 2019 Cuma 19:15
Mülteci davasındaki 19 zanlıya 7 gün daha tutukluluk emri verildi

MÜLTECİ DAVASINDAKİ 19 ZANLIYA 7 GÜN DAHA TUTUKLULUK EMRİ VERİLDİ       

13 Mart 2019 tarihinde akşam saat 19.30 sıralarında PGM Narkotik ve kaçakçılığı önleme şubesine bağlı Polis ekiplerinin Gazimağusa Limanı’nda gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan Suriye uyruklu ikisi kadın 15 mülteci ve bunlara yardım eden 2 tır şoförü olmak üzere 4 kişi Polis tarafından suçüstü yakalanmıştı. 14.3.19 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılan ve 1 gün tutukluluk emri alınan toplam 19 zanlı ek tutukluluk talebiyle bugün tekrar mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Tahkikat memuru yeminli şahadet vererek aktardığı bilgide bir günlük süre içerisinde limana giriş kamera kayıtları ile zanlıların telefon kayıtlarının incelendiğini, limana giriş kapısındaki kamera kaydından zanlı 2 nin 13.3.19 tarihinde saat 18.46 da adına kayıtlı JH.958 plaka nolu çöp kamyonu ile limana giriş yaptığını tespit ettiğini, kaydı CD ye kaydettirdikten sonra emare olarak aldığını belirtti. zanlı 1 ve 4 ün cep telefonlarında yaptığı incelemede watsap kanalından görüşme yaptıklarını, ayrıca zanlı 1,2,3 ve 4 ün kendi aralarında sürekli görüşme halinde olduklarını tespit etmesi nedeniyle detayların öğrenebilmek için ilgili firmadan rapor talep ettiklerini belirten tahkikat memuru zanlı 1 in zanlı 3 ile sürekli irtibat halinde olduğunun tespit edilmesi üzerine zanlı 1 e ait cep telefonunu emare olarak aldığını belirtti. Tahkikat memuru şahadetine devamla, zanlı 2,3,4,7,8,10 ve 11 in gönüllü ifade verdiklerini, zanlı 3 ve 4 ün ise ifadelerinde, Türkiye’de, Güney Kıbrıs’a götürülmeleri için mültecilerle anlaşma yaptıklarını söyledi. Zanlı 1 in ise herhangi bir ifade vermediğini de belirten tahkikat memuru her iki tır sahiplerinin araçlarını kullanabilmeleri maksadıyla zanlı 1 ve 4’e  4 ve 8 Mart 2019 tarihinde vekâlet verdiğinin tespit edildiğini belirtti.

2 tır şoförü ile mültecilerin çöp kamyonuna aktarma işlemine katılan toplam 4 zanlıya ile 15 mülteciye, ağır bir suç işlemek maksadıyla ittifak kurmak ve muhaceret yasasına aykırı hareket suçundan dava dosyalandığını belirten tahkikat memuru meselenin ciddiyetine istinaden zanlılara 7 gün daha tutukluluk verilmesini talep etti.

Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan tüm zanlıların 7 gün süreyle poliste kalmasını emretti. (MHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akdoğan 30 yıl hapis yatacak
Akdoğan 30 yıl hapis yatacak
Kız kardeşini para için tehdit etti
Kız kardeşini para için tehdit etti
Abi Karatepe tutuklu yargılanacak
Abi Karatepe tutuklu yargılanacak
Güney Kıbrıs’tan araba kaçakçılığı zanlılarına 7 gün tutukluluk
Güney Kıbrıs’tan araba kaçakçılığı zanlılarına 7 gün tutukluluk
Gazimağusa’da uyuşturucu madde zanlıları teminata bağlandı
Gazimağusa’da uyuşturucu madde zanlıları teminata bağlandı
Uyuşturucu madde zanlısı ikisi kadın 3 kişi tutuksuz yargılanacak
Uyuşturucu madde zanlısı ikisi kadın 3 kişi tutuksuz yargılanacak
Gazimağusa’da patlayıcı madde tasarrufu
Gazimağusa’da patlayıcı madde tasarrufu
Gazimağusa’da yapılan aramada uyuşturucu bulundu
Gazimağusa’da yapılan aramada uyuşturucu bulundu
72 yaşındaki kadına tecavüz eden zanlı tutuklu yargılanacak
72 yaşındaki kadına tecavüz eden zanlı tutuklu yargılanacak
Kurt 3 gün tutuklu kalacak
Kurt 3 gün tutuklu kalacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim