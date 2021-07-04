Mülke tecavüz

03.07.2021 tarihinde, saat 13.00 sıralarında, Mevlevi’de H.T. (E-29), H.T. (E-27), H.T. (E-39), H.T. (K-42) ve C.T. (K-23), bir şahsın kirasında bulunan narenciye bahçesi içerisine izinsiz girerek bahçe içerisinden 85 kilo portakalı çalmışlardır. Adı edilenler tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
04 Temmuz 2021 Pazar 10:28
03.07.2021 tarihinde, saat 13.00 sıralarında, Mevlevi’de H.T. (E-29), H.T. (E-27), H.T. (E-39), H.T. (K-42) ve C.T. (K-23), bir şahsın kirasında bulunan narenciye bahçesi içerisine izinsiz girerek bahçe içerisinden 85 kilo portakalı çalmışlardır. Adı edilenler tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.