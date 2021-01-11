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Muhruddin Kurbanov 4 gün daha poliste tutuklu kalacak

Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Muhruddin Kurbanov ek tutuklama süresi talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

11 Ocak 2021 Pazartesi 15:40
Muhruddin Kurbanov 4 gün daha poliste tutuklu kalacak
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Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Aygün Karagil olayla ilgili bulguları aktardı.

Karagil, zanlı Muhruddin Kurbanov'un Sirkat sucundan methaldar olduğunu söyledi.

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Polis, Lefkoşa'da faaliyet gösteren Royal Casino isimli işyerinde slot makine kontrolörü olarak çalıştığını belirterek, zanlının 24 Kasım 2020 - 06 Ocak 2021 tarihleri arasında ve saat 22.00 raddelerinde oyun oynattığı elektronik Rulet masasında is yerine müşteri olarak gelen ve aranmakta olan S.Y’nin oynamış olduğu numaralara rulet topunu hile yaparak kazanmasını sağlayabilmek için numaralara koymak suretiyle ilk tespitte 5000 TL para kazanmasını sağladığının ve böylece para sirkat ettiklerinin tespit edildiğini kaydetti.

Polis memuru Aygün Karagil zanlının 7 Ocak 2021 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği Lefkoşa' da tespit edilerek tutuklandığını dile getiren Karagil, S.Y'nin ise hala arandığını ifade etti.

Karagil, zanlı aleyhine alınan 3 günlük tutukluluk süresinde Royal Casino'ya ait kamera görüntüleri detaylı olarak incelenerek zanlının Casino’ya rulet oynamaya gelen 3 farklı kişiye daha ayni şekilde hile ile para kazandırdığı ve hırsızlık suçunu işlediklerini belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ve aranan 4 kişinin daha olduğunu belirterek soruşturmanın selameti açısından zanlının 4 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının soruşturma maksatlı 4 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Muhruddin Kurbanov
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