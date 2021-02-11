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Muhammed Salah tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da sokağa çıkma yasağını fırsat sanan uyuşturucu tacirlerine Narkotik Polisi Göz açtırmadı.

11 Şubat 2021 Perşembe 15:47
Muhammed Salah tutuksuz yargılanacak
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Kamalı Haber

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli polis ekiplerinin önceki gün gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda Uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçları ile ilgili olarak zanlı Muhammed Salah suçüstü tutuklanarak ek tutukluluk süresi talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Kağan Kurtbir olayla ilgili bulguları aktardı.

Kurtbir 3 Şubat 2021 tarihinde saat 18.00 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünce alınan bilgide Zanlı Mohammad Salah'ın tasarrufunda Hint Kenevir türü uyuşturucu olduğu ve satışını yaptığı öğrenildiğini söyledi.

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Polis ayni gün saat 19.15 raddelerinde Müdürlükte görevli bir polis ekibinin Gönyeli'de zanlı Mohammad SALAH'ın kullanımında bulunan JK 026 plaklar aracı ile tespit edip alıkoyduğunu ve zanlının huzurunda araçta yapılan aramada aracın şoför kapısı içindeki boşlukta sigara paketi içerisinde ağzı kırmızı renk çıtçıtlı 7 adet şeffaf naylon paketlerde yaklaşık 5 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanıla madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan gri renk hassa terazi, aracın vites kısmında tütün paketi içerisinde ağzı kırmızı renk çıtçıtlı 2 adet şeffaf naylon paketlerde yaklaşık 1 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanıla madde ile aracın yolcu koltuğu altında bulunan gizli çekmecede şeffaf renk naylon poşette ağzı kırmızı renk Çıtçıtlı 6 adet şeffaf renk naylon paketlerde yaklaşık 4 gram ağırlığında olmak üzere toplam yaklaşık 10 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ile boş ağzı çıtçıtlı şeffaf naylon paketler bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, ayni gün 22.45 – 23.10 saatleri arasında zanlının Lefkoşa adresindeki ikametgâhında mahkeme emri ile arama yapıldığını dile getirerek, yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmadığını ancak zanlının ikametgâhının ön kısmında bulunan ve zanlıya ait olduğu tespit edilen HS 961 plakalı Opel marka salon araç içerisinde zanlının huzurunda yapılan aramada arka koltuğu kısmında naylon poşet içerisinde iki ayrı paket halinde siyah renk bant ile sarılı iki ayrı beyaz renk naylon parça içerisinde yaklaşık 50 gram Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile şeffaf naylon içerisinde bulunan beyaz renk naylon parçasına sarılı yaklaşık 25 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare alındığını bildirdi.

Polis, devam eden aramada konu aracın yolcu koltuğunun alt kısmında siyah renk tişörte sarılı 5 ayrı şeffaf renk naylon paket içerisinde yaklaşık 25 gram Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile ağzı kırmızı renk çıtçıtlı şeffaf poşetin bulunarak emare zapt edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğine işaret ederek, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmın tamamlanmış olması nedeniyle zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Güçlü Ozankaya, zanlının tüm seyahat belgelerine el konularak yurt dışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 en yakın polis karakoluna giderek ispat- ı vücutta bulunması, 15 bin TL tutarında nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı 2 muteber kefilin 100’er bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Muhammed Salah
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