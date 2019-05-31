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Moyo 7 ay hapis yatacak

Moyo 7 ay hapis yatacak

31 Mayıs 2019 Cuma 12:47
Moyo 7 ay hapis yatacak

Moyo 7 ay hapis yatacak

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Haspolat’ta bir öğrenci yurdunda hırsızlık yapan zanlı Shayne Bongami Moyo, 7 ay hapis cezası aldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer huzurunda gerçekleşen dünkü duruşmada sanık aleyhine mahkeme heyetinin oy birliği ile verdiği kararı Kıdemli Yargıç Hüdaverdi açıkladı. Hüdaverdi, sanığın işlediği Ev açma ve İkametgahtan sirkat suçlarının ciddiyetine vurgu yaptı. Hüdaverdi, sanığın işlediği ev açma suçlarının 7 yıla, ikametgahtan sirkat suçunun 5 yıla kadar hapis cezası öngören çok ciddi suçlardan olduğunu belirtti. Hüdaverdi, sanığın Haspilat’ta bir kişiye ait ikametgaha girip, 800 ABD doları ve 168 TL’yi sirkat ettiğini söyledi. Sirkat suçlarının toplumun huzurunu kaçırdığını belirten Hüdaverdi, hiçkimsenin başkasının konutuna girmeye hak ve yetkisi olmadığına vurgu yaptı. Hüdaverdi, kamu yararı gereği bu tür suçları işleyenlere caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine değindi. Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Hüdaverdi, sanığa oybirliği ile 7 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
Shayne Bongami MoyoHırsız
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