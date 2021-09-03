Motosiklet sürücüsünü ontopsisi bugün yapılıyor

02.09.02 tarihinde saat 00.20 raddelerinde Tatlısu Girne anayolu üzerinde cristal bay marina kavşağı üzerinde yüzde 69 mlg alkol tesiri altında dikkatsizce ve kavşakta durmadan ana yolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Girne Tatlısu ana yoluna RJ 113 plakalı aracı ile çıkış yapmakta iken o esnada doğu istikametine doğru seyreden Tatlısu sakini Bülent Güzelkeskin’in(E-58) kullanımındaki SL 143 plakalı motosikletle çarpışmak suretiyle meydana gelen kazada motosiklet sürücüsünün ölümüne neden olan Esentepe sakini Cristopher Browning (E-70) polis tarafından tutuklanmış ve ayni gün çıkarıldığı Gazimağusa kaza mahkemesinde hakkında 1 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün 03.09.21 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluğu e gün uzatıldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis çavuşu Hazar Aşçıoğlu, olgular ve temin edilen bir günlük tutukluluk süresi içerisinde yapmış olduğu icraatlar ile ilgili mahkemeye detaylı bilgi aktardı.

02.09.21 tarihinde saat 00.20 raddelerinde Tatlısu Girne anayolu üzerinde cristal bay marina kavşağı üzerinde nefesinde yüzde 69 mlg alkollü içki tesiri altında RJ 113 plakalı aracı ile seyreden Esentepe sakini zanlının kavşakta durmadan ve anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Girne Tatlısu anayoluna çıkış yaptığını söyleyen tanık polis çavuşu, o esnada ana yol üzerinde doğu istikametine taraf seyreden Tatlısu sakini Bülent Küzelkeskin (E-58) yönetimindeki SL 143 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu aracının sağ yan kısmı ile motosikletin ön kısmına vurması sonucu kazanın meydana geldiğini belirtti.

Kaza sonrası almış olduğu yaralardan dolayı motosiklet sürücüsünün kaza yerinde vefat ettiğini belirten tanık polis çavuşu, ayni gün zanlının tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Zanlının 02.09.21 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak aleyhinde 1 gün tutukluluk emri temin edildiğini belirten tanık polis çavuşu, Kazanın yeni olduğunu, kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün otopsisinin bugün yapılacak olması nedeniyle otopsi raporu temin edilemediğini, kamera görüntülerindeki incelemenin meydana gelen sıkıntılar nedeniyle yapılamadığını ve sıkıntıların giderilmesi için çalışmaların sürdüğüne dikkat çektikten sonra kazaya methaldar motosiklete yönelik bazı iddialar olduğunu, bu nedenle henüz muayenesinin yapılamadığına ve bunun yanında kaza mahallinde de canlandırma yapılmasının henüz mümkün olmadığını aktardı.

Daha alınması gereken birçok ifade olduğuna değinen tanık polis çavuşu, tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 3 gün süreyle tutukluluk verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, tahkikatın tamamlanamadığı kanaatine vardığını belirterek zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)