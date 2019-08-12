Motosiklet kazası: 1'i ağır 2 yaralı

11.08.2019 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolunun 5-6 kilometreleri arasında, Arda GÜVEN(E-24), yönetimindeki 34 JJ 5092 plakalı motosiklet ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada yol üzerinde bulunan Gönyeli Ağıllar Çemberine geldiğinde dikkatsizliği sonucu çemberi çevreleyen bordür taşlarına ve çember içerisinde bulunan trafik levhasına çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Arda GÜVEN ve motosiklette yolcu olarak bulunan Emre KAYA (E-23) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından, Emre KAYA acil serviste müşahede altına alınırken, kazada ağır yaralanan Arda GÜVEN Yakın Doğu Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.