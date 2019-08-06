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Momen Aboraas mahkeme huzuruna çıkarıldı

Gönyeli'de tasarrufunda uyuşturucu madde bulunarak tutuklanan zanlı Momen Aboraas dün yeniden Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Momen Aboraas mahkeme huzuruna çıkarıldı

Gönyeli'de tasarrufunda uyuşturucu madde bulunarak tutuklanan zanlı Momen Aboraas dün yeniden Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

06 Ağustos 2019 Salı 13:38
Momen Aboraas mahkeme huzuruna çıkarıldı

Mahkemede mesele ile ilgili polis memuru Mehmet Sevinç, 02.08.2019 tarihinde saat 10.10 sıralarında Gönyeli’de sakin zanlı Momen Aboraas’ın  (E-26) ikametgâhında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 25 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 1 adet içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü ile 1 adet üzerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

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Sevinç, zanlının konu maddeyi Türkiye’den KKTC’ye içmek amaçlı KKTC’den birinin yönlendirmesiyle 3 bin TL karşılığında 30 gram olarak satın alıp, ithal ettiğini itiraf ettiğini söyledi.

Tahkikatın devam ettiğini belirten Sevinç, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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