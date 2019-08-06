Momen Aboraas mahkeme huzuruna çıkarıldı

Mahkemede mesele ile ilgili polis memuru Mehmet Sevinç, 02.08.2019 tarihinde saat 10.10 sıralarında Gönyeli’de sakin zanlı Momen Aboraas’ın (E-26) ikametgâhında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 25 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 1 adet içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü ile 1 adet üzerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Sevinç, zanlının konu maddeyi Türkiye’den KKTC’ye içmek amaçlı KKTC’den birinin yönlendirmesiyle 3 bin TL karşılığında 30 gram olarak satın alıp, ithal ettiğini itiraf ettiğini söyledi.

Tahkikatın devam ettiğini belirten Sevinç, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.