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Mobilelink mağazasındaki hırsızlık olayıyla ilgili 1 kişi hala aranıyor

Lefkoşa’da meydana gelen “Dükkân açma”, “Sirkat” ve “Kasti hasar” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Prince Kamusıkırı ve Kudakwashe Keıth Kangaı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

16 Nisan 2021 Cuma 14:46
Mobilelink mağazasındaki hırsızlık olayıyla ilgili 1 kişi hala aranıyor
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Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Şener olayla lgili bulguları aktardı. Şener, zanlılar Prince Kamusıkırı ve Kudakwashe Keıth Kangaı’nın “Dükkân açma”, “Sirkat” ve “Kasti hasar” suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Şener, zanlıların 12 Nisan 2021 tarihinde, saat 02.15 raddelerinde Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde, Girne Caddesi üzerinde bulunan ve işletmeciliğini Mehmet Karadeniz’ in yaptığı Mobil link isimli elektronik mağazasının penceresinin kilit kısmını kırıp dükkân içerisine girdiğini belirterek, mağaza içerisinde bulunan 39 adet Iphone 12 marka cep telefonu, 1 adet apple marka saat, 1 adet Apple Mackbook Pro Laptop ve çekmece içerisinde bulunan 2 bin 850 TL nakit parayı sirkat ettiğini kaydetti.

Zanlıların aynı gün Lefke’de sirkat ettikleri elektronik eşyaları satmak istedikleri sırada tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını dile getiren Şener, zanlıların kullanımında bulunan ZPK 438 plakalı araçta yapılan aramada sirkat edilen elektronik eşyaların birçoğunun tespit edilip emare alındığını ifade etti.

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Şener, yürütülen soruşturma kapsamında 5 adet İphone marka telefon 1 adet Apple saat ve 2 bin 850 TL nakit paranın hâlâ aranmakta olduğunu vurgulayarak, meseleyle bağlantısı olduğu düşünülen 1 kişinin de aranmakta olduğunu anlattı.

Aranmakta olan şahsın fotoğraflarına ulaşıldığını ancak kimliğinin tespit edilmediğini söyleyen Şener, söz konusu fotoğrafların deniz ve hava yollarına bırakıldığını, zanlı Prince Kamusıkırı’nın gönüllü ifadesinde söz konusu cihazları kendilerine bu şahsın getirdiğini beyan ettiğini bildirdi.

Şener, ülkedeki yabancı temsilciliklerle de iletişime geçildiğine işaret ederek, soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Olay yerindeki kameraların incelenmeye devam ettiğinin, gönüllü ifade veren zanlının ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğinin ve başka ifadelere başvurulabileceğinin altını çizen Şener, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi adına zanlıların 6 gün süreyle daha tutuklu kalmasını talep etti.

Şener, serbest kalmaları halinde aranan emarelere ve bir kişiye etki etme ihtimallerinin bulunması nedeniyle zanlıların 6 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi adına zanlıların 6 gün süreyle daha tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Mobilelink Mağazası Hırsızlık
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