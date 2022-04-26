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Mitev yargılanmayı cezaevinde bekleyecek

Lefkoşa’da meydana gelen "Suç Gelirinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası ve Para Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket Etmek" suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Yosko Mishev Mıtev mahkeme huzuruna çıkarıldı.

26 Nisan 2022 Salı 09:49
Mitev yargılanmayı cezaevinde bekleyecek

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa’da meydana gelen "Suç Gelirinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası ve Para Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket Etmek" suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Yosko Mishev Mıtev mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Bilger Koral, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan Zanlı Yosko Mishev Mıtev’in "Suç Gelirinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası ve Para Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket Etmek" suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, Mart 2022 - 1 Nisan 2022 tarihlerinde Güney Kıbrıs' da sakin Bulgaristan uyruklu Zanlı Yosko Mishev Mıtev’in, Lefkoşa' da, mesele ile bağlantılı olarak bulunan Mehmet Atakan Alır' dan, 3 defada olmak üzere her defasında 14 biner Euro dan toplam 42.000 Euro uyuşturucu madde satışından elde edilen suç geliri nakit parayı teslim alarak Güney Kıbrıs'a götürdüğünü anlattı. Polis, 04.04.2022 tarihinde de yine aynı şahıstan uyuşturucu madde satışından elde edilen suç geliri 38.370 Euro nakit parayı Güney Kıbrıs' a götürmek üzere teslim alıp bugüne kadar suçtan elde edilen toplam 80.370 Euro Suç Gelirini tasarrufunda bulundurup Suç Gelirini Aklama Suçu ile 3 ayrı günde tasarrufunda bulunan 10.000 Euro’dan fazla 14 der bin Euro ile Metehan Kara giriş kapısından çıkış yaparken konu paraları yetkili makama beyan etmeden ülke dışına çıkarmak suretiyle de Para Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket ettiğini belirtti. Polis, 04.04.2022 tarihinde PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından Girne ve Lefkoşa' da gerçekleştirilen operasyonlarda; Zanlı Yosko Mishev Mıtev’in, Lefkoşa’da Mehmet Atakan Alır'dan uyuşturucu madde satışından elde edilen 38.370 Euro nakit parayı teslim aldığı esnada tespit edildiğini anlattı. Polis, zanlının tasarrufunda streç naylona sarılı 38.370 Euro nakit para bulunup emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis, aynı tarihte zanlının temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, 05.04.2022 tarihinde zanlının itiraf içerikli bir gönüllü ifade verip gönüllü ifadesinde, daha önceden de Mart ve Nisan aylarında toplam 3 defa da 14' der bin Euro olmak üzere uyuşturucu parasını Lefkoşa da teslim alıp Güney Kıbrıs’a götürdüğünü ve  Güney Kıbrıs’a götürmek için aynı şahıstan uyuşturucu parasını aldığını beyan ettiğini anlattı. Polis, 05.04.2022 tarihinde Zanlı Yosko Mishev MITEV ile mesele ile bağlantılı olan diğer zanlılar PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından "Kanunsuz Uyuşturucu Madde İthal Alma Verme ve Tasarruf" Suçundan Girne Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılarak aleyhlerine 3 gün, 08.04.2022 tarihinde 6 gün, 14.04.2022 tarihinde 4 gün ve 18.04.2022 tarihinde de 8 gün tutukluluk emri temin edildiğini söyledi. Polis, zanlının methaldar olduğu suçun Ağır Ceza Mahkemesinin yetkisine giren ve 15 yıla kadar hapis cezası gerektiren ağır bir suç olduğunun altını çizdi. Polis, zanlının Bulgaristan uyruklu olup Güney Kıbrıs’ta yerleşik olduğunu ve KKTC’de herhangi bir statüsü bulunmadığını söyledi. Polis, zanlının aleyhine yürütülen tahkikatın tamamlanmış olup zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Zanlının avukatı Hasan Yücelen, zanlının tutuklu yargılanmasına itiraz etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine G. Ozankaya, 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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