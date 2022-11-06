Misafirliğe gelen arkadaşının çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile tutuklandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli’ de kendisine misafirliğe gelen arkadaşının 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesi ile tutuklanan zanlı Alparslan Kılıç mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Vasfi Özbey olayla ilgili bulguları aktardı. Özbey huzurda bulunan zanlı Alparslan Kılıç’ın 5 Kasım 2022 tarihinde saat 15:00 raddelerinde Gönyeli ’de İsimsiz apartmanın 3 numaralı dairesinin salonu içerisinde ayni eve misafirliğe gelen arkadaşının 12 yaşındaki kız çocuğuna, kuşları gösterdiği sırada cinsel davranışla sağ eli ile sol göğsünü okşamak sureti ile Çocuğun Cinsel İstismarını yapıp Cinsel Saldırıda bulunduktan sonra, “İnsanların da cinsel organları olur erkeklerinki serttir dokunmak istermisin” demek sureti ile Cinsel Tacizde bulunduğunu söyledi. Polis olayın küçük kızın annesine olanları anlatması üzerine ortaya çıktığı ve polise gelerek şikâyetçi olduklarını mahkemeye aktardı. Polis yapılan şikâyet üzerine zanlının mahkeme emri ile tutuklandığını ve polise önce sözlü beyanda sonrada gönüllü ifade verdiğini ve suçunu itiraf ettiğini söyledi. Polis meselenin ciddi bir mesele olduğunu alınması gereken ifadeler olduğunu ayrıca zanlının ifadesinin teyit ve tekzip edileceğini belirterek ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.