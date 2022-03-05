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Misafir olduğu otel odasından hırsızlık yaptı!

Çatalköy'de faaliyet gösteren bir otelde kalmakta olan H.A isimli şahsın odasında misafir olarak bulunan zanlı Melisa Deniz Can söz konusu şahsın kıymetli eşyalarını çaldığı gerekcesi ile tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

05 Mart 2022 Cumartesi 16:04
Misafir olduğu otel odasından hırsızlık yaptı!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Çatalköy'de faaliyet gösteren bir otelde kalmakta olan H.A isimli şahsın odasında misafir olarak bulunan zanlı Melisa Deniz Can söz konusu şahsın kıymetli eşyalarını çaldığı gerekcesi ile tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Dağdelen olayla ilgili bulguları aktardı. Dağdelen 03.04.2022 tarihinde 22:10-23:20 saatleri arasında Çatalköy’de faaliyet gösteren bir Otelde misafir olarak bulunan zanlı Melissa Deniz CAN, aynı odada sakin H.A'ya ait 11.000 TL değerindeki 1 adet siyah renk Ipone 11 max, 1,200 Euro nakit para ve 22.000 dolar değerindeki Rolex mara T-019 marka kol saatini sirkat ettiği gerekcesi işe yapılan şikayet üzerine tutuklandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak zanlının kalmakta olduğu ikametgahta arama yapıldığını ancak meseleye bağlantılı emare tespit edilmediğini belirtti. Polis meselenin yeni olduğunu zanlının ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini bu bağlamda soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
çatalköyOtel
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