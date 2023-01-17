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Meyve suyu kutusuna uyuşturucu sakladılar

Polis hücresinde bulunan tutukluya uyustrucu madde vermeye çalışırken yakalanan zanlılar Muhammet Dindar, Seher Tualp ve Fırat Tualp mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

17 Ocak 2023 Salı 15:45
Meyve suyu kutusuna uyuşturucu sakladılar

Polis hücresinde bulunan tutukluya uyustrucu madde vermeye çalışırken yakalanan zanlılar Muhammet Dindar,  Seher Tualp ve  Fırat Tualp mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, olguları aktardı. Polis, 16.01.2023 tarihinde saat 09.15 raddelerinde zanlı Muhammet Dindar’ın Merkezi Cezaevi’nden  Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne getirilip, mahkeme hücrelerine yerleştirilen İsmet Yapıcı’ya verilmek üzere görevli polise içinde meyve suyu olan bir poşet verdiğini anlattı. Polis, meyve suyu kutusunun içinde 99 adet içinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan hapın bulunarak emare alındığını ve zanlının tutuklandığını belirtti. Polis, yürütülen soruşturmada zanlı Muhammed Dindar’ın söz konusu poşeti aranan bir şahıstan aldığının belirlendiğini söyledi. Polis, söz konusu hapları zanlılara zanlı Seher Tualp’in 100 adet olaran verdiğinin tespit edildiğini, zanlının ise konu hapları zanlı Fırat Tualp’ten aldığının belirlendiğini anlattı. Polis, zanlı Seher Tualp ve Fırat Tualp’nın gönüllü ifade verdiğini ve Fırat Tualp’ın İngiltere’den 250 adet uyuşturucu içerdiğine inanılan hap ithal ettiğini ve hapları içtiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlı Fırat Tualp’ın Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde uyuşturucu tedavisi gördüğünü ve ele geçirilen hapların  hastaneden tedavisi için aldığı haplar olduğunun tespit edildiğini anlattı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, aranan 2 şahıs olduğunu belirteren, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

 Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.   (Kamalı Haber)  

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