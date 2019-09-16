Metin tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Alayköy’de faaliyet gösteren Dolls isimli gece kulübü içerisinde kendisi ile sohbet etmek istemeyen konsomatris kadını ciddi şekilde darp eden zanlı Levent Metin bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Cennet Okur, olayla ilgili bulguları aktardı. Okur, huzurda bulunan zanlı Levent Metin’in 8 Eylül 2019 tarihinde saat 01.30 raddelerinde, Alayköy'de faaliyet gösteren Dolls Gece Kulübü içerisinde kendisi ile sohbeti iptal etmek istediği gerekçesiyle kulüpte çalışmakta olan Tatiana Trushkova'nın saçlarını her iki eliyle çekerek yüzüne defalarca yumruk ve tokat vurarak, ayağı ile yüzüne tekme atmak suretiyle ciddi bir şekilde darp ettiğini söyledi. Polis müşteki Tatiana Trushkova’nın ayni gün Kolan British Hastanesi'nde müşahede altına alındığını zanlı aleyhinde aynı gün derdest emri alınarak aranan kişi ilan edildiğini söyledi. Polis memuru Cennet Okur, zanlının 14 Eylül 2019 tarihinde Girne'de polise teslim olduğunu ve aynı gün bir gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve KKTC vatandaşı olan zanlının yurtdışında yaşadığını belirterek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 2 gün en yapın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 3 kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve 40 bin TL’lik nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.