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Mesai saatleri içerisinde cinsel ilişkiye girmişler

​​​​​​​Ülkede infiale neden olan Lise öğrencisi kızla ilişkiye giren disiplin mahkemesi sonrası öğretmenlikten atılmasının ardından tecavüz suçlaması ile tutuklanan Lise Öğretmeni Hüseyin Güngeldi bugün teminat talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı. Savcılık mahkemede 2 polis tanık dinletti.

03 Eylül 2020 Perşembe 21:19
Mesai saatleri içerisinde cinsel ilişkiye girmişler
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Ülkede infiale neden olan Lise öğrencisi kızla ilişkiye giren disiplin mahkemesi sonrası öğretmenlikten atılmasının ardından tecavüz suçlaması ile tutuklanan Lise Öğretmeni Hüseyin Güngeldi bugün teminat talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı. Savcılık mahkemede 2 polis tanık dinletti. İlk tanık olarak dinlenen Müfettiş Muavini Feyyaz İneci, zanlının “Özel Hayatın Gizliliğine Aykırı Hareket” ve “ Cinsel Tecavüz” suçundan aleyhine soruşturma başlatıldığını belirtti. İneci, zanlının yargılanmaktan kaçabileceğine ve müşteki E.S ile tanık ifadelerine etki edebileceğini savunup, tutuklu yargılanmasını talep etti.  

İkinci tanık olarak mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç, olguları aktardı. Polis, 25 Şubat 2020 tarihinde E.S’nin (K-17) Lefkoşa Adli Şube’ye gelip, öğrenci olduğu ve ayni okulda beden eğitimi olan zanlı Hüseyin Güngeldi ile gönül ilişkisi yaşadığını, cinsel ilişkiye girdiğini, çıplak fotoğraflarını çekip gönderdiğini ve zanlının da Whatsapp’tan başkasına gönderdiğini belirtip, ifade vererek şikâyetçi olduğunu belirtti. Polis tarafından Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nca soruşturma başlatıldığını, bu soruşturma neticesinde Savcılığın zanlı aleyhinde, Fasıl 154 Ceza Yasası’nda yer alan “Koruma ve bakım sorumluluğu altında olan kişilere cinsel tecavüz” suçuyla soruşturma başlatılmasını istediğini mahkemeye aktardı. Polis, E.S’nin 28.08.2020 tarihinde yeniden ifadeye çağrıldığını ve 2019 Ekim, Kasım ve Aralık, Ocak 2020 aylarında çeşitli ikametgâhlarda zanlının, kendisine cinsel tecavüzde bulunduğunu beyan ettiğini belirtti. Polis, zanlı Hüseyin Güngeldi’nin 28.08.2020 tarihinde tutuklandığını söyledi. Polis, E.S’nin ifadesinde zanlı Hüseyin Güngeldi’nin kendisini okul saatinde dört ayrı eve götürdüğü ve cinsel tecavüzde bulunduğunu belirttiğini söyledi. Polis,cisel tecavüz soruşturmasının tamamlandığını ve zanlının müebbet hapis cezası öngören bir suçla yargılanacağından yargılanmaktan kaçma ihtimali olduğunu belirtip, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Zanlının avukatları Altan Erdağ ve Kıvanç Manyera, müvekkilinin yargılanmaktan kaçmayacağını ileri sürüp, teminatla serbest bırakılmasını talep etti. Avukatları, Hüseyin Güngeldi’yi tanık olarak dinletti. Güngeldi, 6 aydır aleyhine gelecek ceza davalarını bildiğini ve yargılanmaktan kaçmayacağını beyan etti. Savcı İbrahim Ruso, zanlıya aleyhine ırza geçme davasının geleceğini düşünmediğini savundu. Zanlı, bildiğini iddia etti. Avukatlar, zanlıya kefil olacak üç akrabasını tanık dinletti. Savcı İbrahim Ruso, suçun ciddi olduğunu ve yargılanmaktan kaçabileceğini savunup, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadetleri değerlendiren Yargıç Temay Sağer,   zanlı Hüseyin Güngeldi’nin E.S isimli öğrencisiyle mesai saatleri içinde, defalarca cinsel ilişki olduğuna bulgular olduğuna ve ithamı destekler nitelikli Whatsapp görüşmeleri olduğuna değindi. Sağer, zanlının mahkum olması halinde uzun süreli hapis cezası almasının kuvvetle muhtemel olduğunun altını çizip, üç ayı aşmamak üzere Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.   

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Anahtar Kelimeler:
Hüseyin Güngeldi
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