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Mert Güler 1 gün poliste tutuklu kalacak

Lefkoşa’da 2021 Yılı Temmuz-Eylül ayları içerisinde meydana gelen “Sahtekârlıkla Para Temini ve Sahte Davranışla Kayıt Temini” suçları ile ilgili olarak önceki gün tutuklanan zanlı Erkan Karamustafalar’ın ardından suç ortağı olduğu tespit edilen zanlı Mert Güler’de tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

16 Eylül 2021 Perşembe 11:52
Mert Güler 1 gün poliste tutuklu kalacak

Kamalı Haber

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Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hüseyin Oran olayla ilgili bulguları aktardı. Oran huzurda bulunan zanlı Mert Güler’in daha önceden tutuklanan zanlı Erkan Karamustafalar ile birlikte 2021 Yılı Temmuz-Eylül ayları arasında Lefkoşa'da faaliyet göstermekte olan XP Travel isimli işyerinden henüz tespit edilemeyen kişilerin kredi kartı bilgileri kullanarak dolandırmak niyetiyle 18 farklı şahsa uçak bileti kesip bir şahsa otel rezervasyonu yaparak karşılığında nakit alarak toplam 35000 TL parayı sahtekârlıkla temin ettiklerini söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak yapılan şikâyet üzerine zanlıların tespit edilip tutuklandığını tahkikatın yeni olduğunu yapılan beyanlar ve alınan ifadelerin teyit tekzip edilmesi gerektiğini belirterek zanlının ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Mert GülerErkan Karamustafalar
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