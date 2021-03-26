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Merdivenlerden düşen şahıs yoğun bakımda!

42 yaşındaki şahıs, 1 metre 20 cm yükseklikten asfalta düştü..

26 Mart 2021 Cuma 12:37
Merdivenlerden düşen şahıs yoğun bakımda!
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24.03.2021 tarihinde saat 20:30 sıralarında Ardahan’da sakin Sefer ERSAN (E-42) Ardahan Spor Kulübü’nün merdiven basamaklarını çıktığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 1m 20 cm yükseklikten asfalt zemin üzerine düşerek yaralanmıştır.

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Akabinde olay yerinden kendi imkanları ile ayrılıp, ikametgahının yanında bulunan kullanılmayan bina içerisine girip, sandalye üzerine oturduğu esnada, rahatsızlanması sonucu ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesine sevk edilerek yapılan ilk müdahalenin ardından beyin kanaması teşhisi ile Girne Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek ameliyat edilmesinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.

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Son Güncelleme: 26.03.2021 13:52
Anahtar Kelimeler:
Ardahan KöyüMerdivenlerden DüştüSefer Ersan
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