Merdivenlerden düşen şahıs yoğun bakımda!

24.03.2021 tarihinde saat 20:30 sıralarında Ardahan’da sakin Sefer ERSAN (E-42) Ardahan Spor Kulübü’nün merdiven basamaklarını çıktığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 1m 20 cm yükseklikten asfalt zemin üzerine düşerek yaralanmıştır.

Akabinde olay yerinden kendi imkanları ile ayrılıp, ikametgahının yanında bulunan kullanılmayan bina içerisine girip, sandalye üzerine oturduğu esnada, rahatsızlanması sonucu ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesine sevk edilerek yapılan ilk müdahalenin ardından beyin kanaması teşhisi ile Girne Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek ameliyat edilmesinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.