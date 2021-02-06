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Mengi cinayetinde kan donduran detaylar!

Lefkoşa’da meydana gelen şüpheli ölüm olayı ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma da meseleye bağlantısı görülen zanlılar Cemaliye Onyıldız ve Sinem Cesuroğlu tutuklandı. Zanlılar mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlı Cemaliye Onyıldız’ın konuşma ve duyma engelli olmasından ötürü davayı anlayabilmesi için özel tercüman hazır edildi.

06 Şubat 2021 Cumartesi 12:55
Mengi cinayetinde kan donduran detaylar!
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Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis müfettiş Muavini Fikri Sergil olayla ilgili bulguları aktardı.

Sergil 5 Şubat 2021 tarihinde saat 15.30 raddelerinde Lefkoşa'da Ali Hasip Sokak üzerinde bulunan ikametgâhın banyo odası içerisinde kafasına almış olduğu darbeye müteakip yaşamını yitiren Halil İbrahim Mengi’nin cesedinin bulunması üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin soruşturma başlattığını belirtti.

Sergil yürütülen soruşturma kapsamında evde gerçekleştirilen incelemede ikametgâh içerisinde bulunan Salon, Mutfak, Koridor ve banyo odalarında bulunan birçok kan örneği bulunduğunu söyledi.

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Polis müfettiş muavini Sergil, ayrıca ikametgâhın koridor kısmında bulunan çamaşır makinesi arkasında saklı vaziyette üzerinde kan bulunan 1 adet 44 cm Tahta saplı Keser ve 1 adet 30 cm İngiliz anahtarı bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı.

Polis, ikametgâhın içerisinde bulunan ve üzerinde kan olan 3 çift terlik, Yine mutfak içerisinde bulunan çöp naylonu içerisinden 1 adet maktule ait kafatası parçası olduğuna inanılan kemik parçası ile yerde maktule ait olduğu düşünülen kanlı saç örneği bulunduğunu ifade etti.

Polis Müfettiş Muavini Fikri Sergil yine çamaşır makinesi içerisinde bulunan üzerinde kan lekesi olduğu düşünülen kadın kıyafetleri tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis huzurda bulunan zanlıların ikametgâhın salon kısmında tespit edildiği ve üzerlerinde kan lekesi olduğu için şüpheli olarak tutuklandıklarını mahkemeye aktardı.

Sergil, meselenin adam öldürme meselesi olduğunu bu bağlamda tahkikatın geniş çaplı devam ettiğini belirterek soruşturmanın selameti açısından zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Banu Soyer zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Sinem CesuroğluCemaliye OnyıldızHalil İbrahim Mengi
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