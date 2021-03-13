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Mehmetçik ve Kumyalı'da uyuşturucu!

2 kişi tutuklandı..

13 Mart 2021 Cumartesi 10:24
Mehmetçik ve Kumyalı'da uyuşturucu!
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1-    12.03.2021 tarihinde, 12:30-13:30 saatleri arasında, Mehmetçik'de A.G.’nin (K-36) ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunmuş olup, adı edilen tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.           

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2-    12.03.2021 tarihinde, 13:30-14:00  saatleri arasında, Kumyalı'da H.G’nin (E-34) ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunmuş olup, adı edilen tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
MehmetçikKumyalıUyuşturucu
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