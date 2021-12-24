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Mehmet Şah Ertürk ve Çizge Tuncel tutuksuz yargılanacak

Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nin ortaya çıkardığı, Sahte Resmi evrak sahteleme ve Sahtekârlıkla kayıt temini suçları ile ilgili olarak tutuklanan bazı şirket yetkililerinin işlemlerini yapan Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanlığı’nda görev yapan iki devlet memuru teminat talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

24 Aralık 2021 Cuma 15:02
Mehmet Şah Ertürk ve Çizge Tuncel tutuksuz yargılanacak

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Yıldıran, 2021 tarihinde Lefkoşa'da KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Çalışma Dairesi'nde görevli Zanlı 1 Mehmet Şah Ertürk (E-44) ve Zanlı 2 Çizge Tuncel’in (K 21), Sahtekârlık ve dolandırmak niyeti ile Nasr Danışmanlık Ltd isimli işyerinin Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı borçları olduğu halde Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı borçları yokmuş gibi gösterip gerçekte Nasr Danışmanlık Ltd' de çalışmadıkları halde ilk tespitler göre 27 kişiye Çalışma Dairesi'ne ait İzin Uzatma, Ön İzinden Muaf ve Yatay Geçiş Başvuru Forumlarına Çalışma Dairesinin mührünü vurduktan sonra konu evrakları imzalayıp Sahte Resmi Belge Düzenleyerek, ilgili dairede kayıt oluşturmak suretiyle Sahte Resmi Belgeyi Tedavüle Sürüp Sahte Davranışla Kayıt Temin edilmesini sağladıklarını anlattı.

Polis, mesele ile ilgili olarak Nasır Danışmanlı Ltd isimli işyerlerinde gerçekte çalışmayan ve çalışıyor gibi gösterilen şahıslara Çalışma İzni çıkartıldığı dönemlerde bahse konu şirketlerin ve şahısların Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı borçları bulunduğundan Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı Dairesi tarafından borcu yok evrağı verilmediğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, 14.12.2021 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edile arama emri gereği zanlı 1’e ait ikametgah da yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmazken Zanlı 2’ye ait ikametgahta ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ait bir şirkete ait Uzatma İşlemleri konu başlıklı yazı tespit edilip emare olarak zapt edildiğini anlattı.

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Polis, aynı tarihte Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği her iki Zanlının da tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlı Mehmet Şah Ertürk’ün 86 kişiye, zanlı Çizge Tuncel’in 39 kişiye usulsüzce KKTC’de kaçak duruma düşmemeleri için başka şirketler adına da aynı yöntemle Çalışma İzni çıkardıklarının tespit edildiğini ve bu yönde de geniş çaplı geriye dönük araştırma yapılmaya devam edildiğini belirtti.

Polis, ayrıca zanlı Çizge Tuncel’in bazı dosyalardan evrakların fotoğrafını çekip, çantasına koyup daireden çıkardığı yönünde kamera kayıtları belirlendiğini anlattı.

Polis, zanlıların aleyhine yürütülen tahkikata etki etme olasılıkları olmadığını belirtip mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispatı vücutta bulunması, 20’şer bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2’şer kefilin 250’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şah ErtürkÇizge Tuncel
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