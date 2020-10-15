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Mehmet Göv 1 gün süreyle poliste tutuklu kalacak

Lefkoşa’da meydana gelen emanetçi tarafından sirkat suçundan tutuklanan zanlı Mehmet Göv tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

15 Ekim 2020 Perşembe 15:47
Mehmet Göv 1 gün süreyle poliste tutuklu kalacak
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Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer, olguları aktardı. Polis, zanlı Mehmet Göv’ün Lefkoşa’da meydana gelen emanetçi tarafından sirkat suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis,  14.10.2020 tarihinde saat 11.20 raddelerinde Lefkoşa'da aynı yerde sakin Mehmet Göv’ün arkadaşı olan Kübra Çelik’e ait Ziraat Bankası hesabına Bitcoin isimli sanal para satışından elde ettiği 50.000TL parayı kendisine verilmek üzere havale edip adı edilene vermeyerek emanetçi tarafından sirkat suçunu işlediğini söyledi. Polis, zanlının aynı gün Girne Limanı’ndan çıkış yaptığı esnada tespit edilmesine müteakip Küçük Kaymaklı bölgesi okullar yolu sokak üzerinde bulunan 70 numaralı

isimsiz apartmanın arka kısmında gömülü vaziyette konu paranın bir kısmı olan 13 bin 400 TL nakit para tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis, meselenin henüz yeni başladığını soruşturma neticesinde sirkat edilmiş olan 50 bin TL paranın 13 bin 400 TL’sinin tespit edildiğini ancak 36 bin 600 TL para ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Polis, bu aşamada soruşturmanın salimen devam ettirebilmek için zanlının 1 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Göv
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