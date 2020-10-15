banner369
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1176
ALTIN
484.616
DOLAR
7.9354
STERLİN
10.2610
EURO
9.2816
Arıklı artık saçmalıyor!
Arıklı artık saçmalıyor!
Bu düzen değişmeli
Bu düzen değişmeli
Doktor açığımız hala belirlenmedi!
Doktor açığımız hala belirlenmedi!
Halkta Denktaş’a talep yok
Halkta Denktaş’a talep yok
banner376

Mehmet Göktepe cezaevinde bekleyecek!

Yiğitler’de evinde yapılan aramada tabanca bulunan zanlı Mehmet Göktepe yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

15 Ekim 2020 Perşembe 15:58
Mehmet Göktepe cezaevinde bekleyecek!
banner337
banner351

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis Memuru Ömer Can, olguları aktardı. Polis, zanlı Mehmet Göktepe’nin Yiğitler’de mahkeme emriyle evinde yapılan aramada yatak odasındaki elbise dolabında 7.65 milimetre çapında tabanca, 148 adet 9 milimetre çapında, 13 adet 7,65 çapında canlı mermi bulunduğunu belirtti. Polis soruşturmanın tamamlandığını ve mermilerin GKK’ya ait olduğunu belirterek tutuklu yargılanmasını talep etti.

banner341
Zanlının avukatı, teminatla serbest bırakılmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 45 günü aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Göktepe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mehmet Göv 1 gün süreyle poliste tutuklu kalacak
Mehmet Göv 1 gün süreyle poliste tutuklu kalacak
Pembe Kamkam 1 gün poliste tutuklu kalacak
Pembe Kamkam 1 gün poliste tutuklu kalacak
Park halindeki aracı yakan şahsın tutukluluğu 8 gün uzatıldı
Park halindeki aracı yakan şahsın tutukluluğu 8 gün uzatıldı
Karakeşliler Ağıllar Bölgesi’nde bir ağılda yangın çıktı..
Karakeşliler Ağıllar Bölgesi’nde bir ağılda yangın çıktı..
Araç kullanılamaz hale geldi
Araç kullanılamaz hale geldi
Lefkoşa'da uyuşturucu!
Lefkoşa'da uyuşturucu!
Ele geçirilen mallar 1 milyon 460 bin TL tutarında
Ele geçirilen mallar 1 milyon 460 bin TL tutarında
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
Keleş’in hayati tehlikesi bulunuyor
Keleş’in hayati tehlikesi bulunuyor
Uyuşturucu madde zanlıları yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
Uyuşturucu madde zanlıları yargılanmayı cezaevinde bekleyecek

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim