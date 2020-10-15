Mehmet Göktepe cezaevinde bekleyecek!

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis Memuru Ömer Can, olguları aktardı. Polis, zanlı Mehmet Göktepe’nin Yiğitler’de mahkeme emriyle evinde yapılan aramada yatak odasındaki elbise dolabında 7.65 milimetre çapında tabanca, 148 adet 9 milimetre çapında, 13 adet 7,65 çapında canlı mermi bulunduğunu belirtti. Polis soruşturmanın tamamlandığını ve mermilerin GKK’ya ait olduğunu belirterek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Zanlının avukatı, teminatla serbest bırakılmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 45 günü aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.