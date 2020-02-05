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Mehmet Eminoğlu Davası’nın Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edilmesi bekleniyor

Mehmet Eminoğlu Davası’nın Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edilmesi bekleniyor

05 Şubat 2020 Çarşamba 19:19
Mehmet Eminoğlu Davası’nın Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edilmesi bekleniyor

Mehmet Eminoğlu Davası’nın Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edilmesi bekleniyor

Evrim Kamalı - Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Girne’de geçtiğimiz temmuz ayında sahte vekâletnameler düzenleyerek, başkalarına ait evleri, dükkânları ve daireleri kendi şirketine devrettiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilen iş adamı Mehmet Eminoğlu ile tasdik memuru Serdar Özbekoğlu hakkındaki alt mahkemedeki ön duruşmaların sonuna gelindi. İki sanığın davasının önümüzdeki hafta ağır ceza mahkemesine havale edilmesi bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Mehmet EminoğluSahte Vekaletname
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