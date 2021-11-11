banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Özkıraç'tan Maliye Bakanı'na uyarı!
Özkıraç'tan Maliye Bakanı'na uyarı!
Hükümet programı görüşülüyor
Hükümet programı görüşülüyor
Dün 11 tane yangın çıktı
1 günde 11 yangın!
YÖDAK’ta taht kavgaları…
YÖDAK’ta taht kavgaları…
banner404

Mehmet Atilla Atilla tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da meydana gelen “Evrak Sahteleme, Sahte Belgeyi Tedavüle Sürme, Sahte Davranışla Eşya Alma” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mehmet Atilla Atilla mahkeme huzuruna çıkarıldı.

11 Kasım 2021 Perşembe 14:41
Mehmet Atilla Atilla tutuksuz yargılanacak

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Burçin Korgan, olguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlı Mehmet Atilla Atilla’nın Evrak Sahteleme, Sahte Belgeyi Tedavüle Sürme, Sahte Davranışla Eşya Alma meselelerinden methaldar olduğunu belirtti.

Korgan, 09.07.2015 tarihinde Lefkoşa Adli Şube’ye gelen Lefkoşa’da sakin Zehra Avcı’nın verdiği bilgide, Alayköy-Lefkoşa bölgesinde F-53 7-3-1000 ak, F-56 3-1-3400ak, F-57 4-3-1000ak, F 55 3-0-2700ak, F54 2-1-1700 koçan numaralı 6 adet arsanın 1/2 hissesinin kendi adına olduğunu, 23.12.2009 tarihinde bu arsaların Mehmet Atilla Atilla isminde bir şahsa satıldığını ifade edip kendisinin herhangi bir şekilde bu satışı gerçekleştirmediğini ifade edip şikâyetçi olduğunu anlattı.

Polis, yapılan mesele ile ilgili olarak halen ayni dosyada zanlı olarak bulunan noter Ayşe Miralay'ın yapmış olduğu 11.12.2009 tarihli Zehra Avcı'nın vermiş olduğu vekâletin imza kısmındaki imzanın sahte olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, aynı mesele ile ilgili olarak Ayşe Miralay’ın hakkında tanzim edilen C/813/2015 sayılı dosyanın mahkemede görüşüldüğünü belirtti.

Polis, yine mesele ile ilgili olarak zanlı Mehmet Atilla Atilla'nın düzenlenmiş olan bu vekâletname ile bahse konu arazileri 23.12.2009 tarihinde adına aldığının tespit edildiğini anlattı.

Polis, zanlının KKTC'ye 07.11.2021 tarihinde giriş yaptığını ve mesele ile ilgili yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirtti.

Polis, zanlının davalarında hazır bulunmasını sağlamak maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, 10 günde 1 ispatı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Atilla Atilla
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yargıç teminatı kabul etti
Yargıç teminatı kabul etti
Uyuşturucu içeren sigarayla yakalanınca “İranlıyım” dedi
Uyuşturucu içeren sigarayla yakalanınca “İranlıyım” dedi
Polisten haberler
Polisten haberler
Güvercinlik Sınır Bölgesi’nde mülteciler yakalandı
Güvercinlik Sınır Bölgesi’nde mülteciler yakalandı
Hasan Öztekin 2 gün poliste tutuklu kalacak
Hasan Öztekin 2 gün poliste tutuklu kalacak
Lefkoşa'da ani ölüm!
Lefkoşa'da ani ölüm!
Ferhat Ergün 3 gün daha tutuklu kalacak
Ferhat Ergün 3 gün daha tutuklu kalacak
'Kıskançlık' bahanesiyle eşini darp eden zanlı teminata bağlandı!
'Kıskançlık' bahanesiyle eşini darp eden zanlı teminata bağlandı!
Polisten haberler
Polisten haberler
Niyazi Alihan Çağansoy 3 gün daha poliste tutuklu kalacak
Niyazi Alihan Çağansoy 3 gün daha poliste tutuklu kalacak

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim