MEHMET ASLANTEKİN’İN ALEYHİNDEKİ KARAR DÜN AÇIKLANDI

Evrim Kamalı

Lefkoşa’da narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen “Çıkmaz Sokak” operasyonunda tabanca, mermi ve uyuşturucu maddelerle yakalanan Mehmet Aslantekin’in aleyhindeki karar dün açıklandı.

Mehmet Aslantekin’in 1 Aralık 2021 tarihinde düzenlenen Çıkmaz Sokak Operasyonu’nda ikametgâhında mahkeme emriyle yapılan aramada yatak odasındaki kilitli kasa içinde 3 adet kanunsuz ateşli silah ve 26 adet canlı mermi, 6 gram ağırlığında hintkeneviri, iki ayrı poşet içinde 23 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde ve hassas teraziyle yakalanmıştı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen davanın dünkü karar oturumunda, Dava kararını okuyan, Başkan Fadıl Aksun kararında şöyle dedi: “ Sanığın tasarruf ettiği kokain türü madde içerisinde başka kimyasalların bulunmasını ise sanık lehine değerlendirmemiz mümkün değildir. Sanık itham edildiğinde tüm ağırlığı kokain olarak kabul etmiş ve iddia makamı da olgularını bu çerçevede aktarmıştır. Yüksek Mahkeme içtihatlarında vurgulandığı üzere kamu düzenini bozmaya yönelik suçlarda hafifletici sebeplere gereğinden fazla değer verilmelidir. Başlı başına kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu önemli ölçüde tehlike uyandırmaktadır, çünkü bu tür saldırı araçlarının varlığı, vatandaşların barış içerisinde yaşamalarını sağlayan sakin atmosferi zehirlemektedir Keza, Sanık tabancaları ve uyuşturucuları çocuklarının bulunduğu eve götürmüş ve böylesi tehlike saçan suç unsurları ile çocukları bir evde tutmayı göze almıştır. Sanığın bu davranışı ile evini adeta patlamaya hazır bir cephaneliğe çevirdiği açıktır. Tüm yukarıdakiler ışığında sanığa ceza takdir ederken kamu yararını üstün tutmayı ve böylesi suç işleyenleri caydırıcı bir ceza belirlemeyi uygun bulduk” dedi.

Başkan Fadıl Aksun netice itibari ile tüm aktarmış olgular ışında sanımı mahkum olduğu davalardan 5 yıl hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.