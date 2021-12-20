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Mehmet Ali Çelik 3 gün poliste tutuklu kalacak

Yaralama, Ciddi Darp, Darp, Kanunsuz Bıçak Tasarrufu suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mehmet Ali Çelik mahkeme huzuruna çıkarıldı.

20 Aralık 2021 Pazartesi 13:25
Mehmet Ali Çelik 3 gün poliste tutuklu kalacak

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Emrah Turgal, olguları aktardı.

Polis, huzurunuzda bulunan zanlı Mehmet Ali Çelik’in Yaralama, Ciddi Darp, Darp, Kanunsuz Bıçak Tasarrufu suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 19.12.2021 tarihinde, saat 16.30 raddelerinde, Lefkoşa'da Yusuf Salih Kaptan futbol Sahasının arka kısmında bulunan elektrik trafosunun yanında, Zanlı Mehmet Ali Çelik’in tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurup taşıdığı toplam uzunluğu 23cm ağız uzunluğu ise 11.5cm olan siyah saplı bıçak ile aralarında husumet bulunan ayni yerde sakin Muhammed Waris Ali'nin (E-28-İşçi-Pakistan) sırtının orta kısmına 4 santim eninde 3 santim derinliğinde kesi yaptıktan sonra, müştekinin sol eli ile meseleye konu bıçağı tutmasına müteakip Zanlının bıçağı çekmesi sonucu müştekinin sol el 4. ve 5. parmaklarında kesi oluşmasına sebebiyet verip akabinde sağ üst kol arka kısmına 7 santimlik kesi oluşturacak şekilde bıçağı saplamak suretiyle adı edileni bedensel fiili zarara uğrattığını anlattı.

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Polis, zanlının aynı tarihte Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden derdest emri temin edildiğini belirtti.

Polis, aynı tarihte Lefkoşa'da yapılan geniş çaplı arama ve soruşturma neticesinde zanlının, Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde bulunan toprak araç park alanının içerisindeki araçların arasında saklandığı sırada tespit edilerek, derdest emri gereği saat 21:15'de tutuklandığını söyledi.

Polis, aynı tarihte olay yerinde yapılan soruşturmada meseleye konu bıçağın tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Polis, ayni tarihte zanlının gönüllü ifade vererek suçlarını itiraf ettiğini anlattı. Polis, Muhammed Waris Ali'nin hayati tehlikesi bulunmamakta olup, Lefkoşa Devlet Hastanesinde müşahede altında bulunduğunu söyledi.

Poli, verilen gönüllü ifadenin teyit tekzibi gerekmekle birlikte, müştekinin sağlık durumuna göre suçların nevinin değişme ihtimali bulunduğunu belirtti.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını söyleyerek, zanlının tahkikatımızın salimen yürütülebilmesi için 3 gün süre ile Polis'te tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Çelik
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