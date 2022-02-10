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Mehmet Akacan davası: Bahçeci teminata bağlandı

İş insanı Bulut Akacan’ın babası Mehmet Akacan’ı 4 el ateş ederek, yaralayan silahlı saldırgan Kamil Sezgin ve suç ortakları olduğu tespit edilerek tutuklanan zanlı Mehmet Bahçeci bugün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

10 Şubat 2022 Perşembe 17:27
Mehmet Akacan davası: Bahçeci teminata bağlandı

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

İş insanı Bulut Akacan’ın babası Mehmet Akacan’ı 4 el ateş ederek, yaralayan silahlı saldırgan Kamil Sezgin ve suç ortakları olduğu tespit edilerek tutuklanan zanlı Mehmet Bahçeci bugün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli müfettiş muavini Üzeyir Koçer, zanlı Kamil Sezgin’in 31.01.2022 tarihinde Ozanköy’de meydana gelen “Ağır Yaralama, Kanunsuz Ateşli Silah Patlayıcı Madde kullanma, Taşıma, Tasarruf, Meskun Mahalde Ateş Açma ve Mülke Tecavüz” meselesi ile ilgili olarak tutuklandığını söyledi. Koçer, Kamil Sezgin’in Ozanköy’de Zafer Caddesi üzerinde Mehmet Akacan’a ait evin kuzey kısmından avluya girerek pusuya yattığını, iki el ateş açtığını, ateş ettiği sırada isabet ettirememesinin ardından yerde yeten Mehmet Akacan’ın yanına giderek kasti olarak sol ayağına iki el ateş açtığını ifade etti. Koçer, Akacanın kaval ve diğer ayak kemiğinin kırıldığını söyledi. Koçer, olay yerinde 4 adet 9 mm tabancaya ait boş kovan ve bir adet canlı mermi bulunduğunu söyledi. Soruşturmayı yürüten Müfettiş Muavini Koçer, ilgili işletmenin avlusunda olayda kullanılan 1 adet ‘zigzaver’ marka silahın gömülü olarak bulunduğunu, zanlı Kamil Sezgin’in olay günü giydiği kıyafetler ve cep telefonunun da odun sobasında yanık halde aynı işletmede bulunduğunu ifade etti. Koçer Silahın balistik raporunda 2021 Temmuz ayında Farinelli Bar’ın kurşunlanmasında da kullanıldığının tespit edildiğini aktardı. Zanlının o tarihte adada olmadığına da vurgu yapan Koçer, silahın kim veya kimler tarafından kullanıldığını zanlının silahı nasıl temin ettiği hususunda araştırmaların çok yönlü sürdüğünü söyledi. Müfettiş muavini Üzeyir Koçer, Mehmet Bahçeci’nin ise suçu örten suçundan tutuklandıklarını ve aleyhinde yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun zanlı Mehmet Bahçeci’nin davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, 50 bin TL nakit teminat yatırması, 500 Bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100’er Bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet AkacanKamil SEZGİNMehmet BAHÇECİ
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