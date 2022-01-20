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Mbeh Noange Romeo tutuklu yargılanacak

26 yaşındaki UKÜ öğrencisi arkadaşına ait PCR testi üzerindeki isim kısmını değiştirerek kendi adına düzenledi ve Ercan'da görevli memura ibraz etti..

20 Ocak 2022 Perşembe 13:59
Mbeh Noange Romeo tutuklu yargılanacak

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak, olguları aktardı. Polis, 19.01.2022 tarihinde saat 09.00'da Ercan Havalimanı'nda Lefkoşa'da sakin Mbeh Noange Romeo’nun (E-26,Kamerun, UKÜ Öğrenci) KKTC Ercan Havalimanı'ndan Türkiye'ye İstanbul'a gitmek için, dolandırmak kastı ile arkadaşı olan Mikheil Tambe Oben'e ait PCR testini, dijital ortamda kendisine ait cep telefonunda isim kısmını değiştirip kendi ismini yazmak suretiyle sahteleyip, yer hizmetlerinde görevli bagaj işlemlerini yapan personele ibraz etmek suretiyle tedavüle sürerek, sahtekarlıkla kayıt temin etmeye teşebbüs ettiğini belirtti.

Polis, sanığın tasarrufunda bulunan sahte PCR testinin yer aldığı I Phone 12 marka cep telefonunun emare zapt edildiğini söyledi.

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Polis, yapılan soruşturma neticesinde sanığın 2019 tarihinden itibaren KKTC de izinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 45 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Mbeh Noange Romeo
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