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Mazot hırsızlığından 4 kişi tutuklandı

12 Ağustos 2022 Cuma 16:45
Mazot hırsızlığından 4 kişi tutuklandı

10.08.2022 tarihinde, Alsancak’ta faaliyet gösteren bir otelin jeneratör odası içerisinde bulunan mazot tankından toplam 2.671,2 TL değerindeki 120 litre mazot çalınmıştır. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen otel çalışanları H.A.(E-30), A.K.(E-37) ve B.M.A.(E-24) tutuklanmıştır.

Yürütülen soruşturma kapsamında, çalınan mazotu 2.160TL karşılığında hırsızlık olduğunu bilerek M.D.(E-51) satın aldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir. 

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