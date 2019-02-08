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Mavideniz, 7 ay hapis cezasına mahkum edildi…
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Mavideniz, 7 ay hapis cezasına mahkum edildi…

Mavideniz, 7 ay hapis cezasına mahkum edildi…

08 Şubat 2019 Cuma 17:36
Mavideniz, 7 ay hapis cezasına mahkum edildi…

Mavideniz, 7 ay hapis cezasına mahkum edildi…

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da “Zizi Pizza” isimli iş yerine girerek 2 adet cep telefonu sirkat eden Mehmet Mavideniz hakkındaki karar dün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı…

Mağusa’da faaliyet gösteren “Zizi Pizza” isimli iş yerine girerek içeriden 2 adet cep telefonu sirkat eden ve birçok sabıkasının yanında 2 benzeri sabıkası bulunan sanık Mehmet Mavideniz hakkındaki karar dün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı. “Dükkan açma” ve “Sirkat” davlarından yargılanarak Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti tarafından suçlu bulunan sanık Mavideniz, 7 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Anahtar Kelimeler:
Mehmet MavidenizHırsızçaldıCep Telefonu
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