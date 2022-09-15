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“Maske takma zorunluluğu” kaldırıldı!

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi dün aldığı yeni kararlarla okullar da dahil olmak üzere kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kararını tavsiye kararına dönüştürdü.

15 Eylül 2022 Perşembe 12:49
“Maske takma zorunluluğu” kaldırıldı!

Ancak tüm sağlık kuruluşları, cezaevi, yaşlı bakım evlerinde ve toplu taşımacılıkta maske takma zorunluluğu devam edecek.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, dün, haftalık Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verileri paylaşarak, vakalarda gözlemlenen düşüş doğrultusunda, ülkede uygulanan Kovid-19 tedbirlerine ilişkin birtakım yeni kararlar aldı. Komite kararları, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

-Vakalarda yüzde 36 düşüş

Kararlarda yer alan güncel verilere göre, son bir haftada, ülkedeki toplam vaka sayısında yüzde 36,64’lük bir düşüş gözlemlendi. 6 Eylül’de açıklanan haftalık verilere göre 391 olan toplam vaka sayısı, 13 Eylül’deki haftalık vaka sayısı tablosuna göre 236’ya düştü. Test pozitiflik oranı ise son bir haftada 5,35’ten 3,60’a düştü. Vaka sayısına göre ülkenin risk düzeyinin “sarı” olduğu belirtildi.

- Okullar da dahil kapalı alanlarda maske takılması zorunlu değil, ama tavsiye ediliyor

Komite, maske ile ilgili kurallara ilişkin aldığı yeni kararlarla, sağlık kuruluşları ve toplu taşımacılık hariç kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kararını tavsiye kararına dönüştürdü.

Kararda, “Tüm kapalı alanlarda maske takılması önerilir” denildi. Ancak, tüm sağlık kuruluşlarında ve toplu taşımacılıkta maske takılması zorunluluğunun devam ettiği belirtildi.

-Eğitimle ilgili kararlar

Komite tarafından eğitimle ilgili alınan yeni kararlara göre okullardaki maske zorunluluğu da kaldırıldı.

Kararda, “Sınıflarda ve okullardaki diğer tüm kapalı alanlarda (öğretmen odaları vb.) kişilerin maske takması öneriliyor. Ayrıca belirtilen yerlerde havalandırma ve dezenfeksiyon kurallarına uyulması gerekiyor.

Okullarda temaslı kişilerle ilgili yeni kararlara göre, bir sınıfta pozitif vaka görülmesi durumunda, pozitif vakanın görüldüğü tarihten itibaren sınıfta bulunan diğer kişiler beş gün süre ile maske takarak okula gitmeye devam edebilecek. Bu süre içerisinde semptom gösteren kişiler test yaptırmaya yönlendirilecek.


-Temaslı kişiler, temas tarihinden itibaren en az 5 gün maske takmak zorunda

Komite kararlarına göre Kovid-19 pozitif kişi ile temas eden kişiler semptom takibi yaparak temas tarihinden itibaren en az beş gün süre ile maske takmak zorunda. Bu süre zarfında temaslı kişiler güncel hayatlarına devam edecek. Semptom göstermeleri halinde antijen testi yaptırmaları ve antijen testlerinin pozitif çıkması durumunda da PCR testi yaptırmaları gerekiyor.

-Covid-19 pozitif kişiler için izolasyon süresi 5 gün, izolasyon süresi sonunda 5 gün daha maske takmaları zorunlu

Covid-19 pozitif kişilerle ilgili alınan yeni kararlara göre ise Kovid-19 PRC test sonucu pozitif çıkan kişiler, beş gün süre boyunca izole olacak. İzolasyon süresinin sonunda bu kişilerin beş gün daha maske takmaları zorunlu olacak ve bu süre zarfında maske takarak güncel hayatlarında devam edebilecekler.

-Evde nefes darlığı göğüs ağrısı ve bulgularında artış olan kişiler için yardım hattı

Kararlarda, pozitif kişilerin evde nefes darlığı göğüs ağrısı ve bulgularında (ateş, öksürük halsizlik, baş ağrısı vb.) artış olması halinde 0533 842 8358 veya 1102 numaralı telefonları arayarak yardım alabilecekleri de belirtildi. 

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