Mashad Muhammedi 3 gün poliste tutuklu kalacak

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mustafa Parlak, olguları aktardı. Polis, zanlı Mashad Muhammedi’nin “Sahte Resmi Evrak Sahtelemek, Tedavüle Sürmek”, “Sahtekarlıkla Kayıt Temini” ve “Başkasının Kimliğine Bürünme” suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlı Mashad Muhammedi’nin 10.11.2021 tarihinde KKTC’ye Ercan Havalimanı’ndan turist olarak giriş yapıp, 13.11.2021 tarihinde daha önceden Türkiye’de 45 bin TL karşılığında temin ettiği Datavie Florance Cros adına olan sahte Fransa pasaportunu tedavüle sürüp, çıkış yapmak isterken suçüstü tutuklandığını anlattı.

Polis, zanlının İran pasaportunu bir parkta yırtıp attığını ve Türkiye üzerinden Fransa’ya gitmek istediğini beyan ettiğini söyledi.

Polis, aranan emare olduğunu söyleyerek, bu bağlamda zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi