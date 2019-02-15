Masa üstünde yanık unutulan mumlar yangına sebep oldu

1402.2019 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Doğanköy’de Alihan CİHAN’a ait ikametgahın salon odası içerisinde, masa üzerinde yanar vaziyette unutulan mumların masa örtüsünü tutuşturması sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu salonda muhafaza edilmekte olan bir adet ahşap masa, dört adet ahşap sandalye ve bir adet klima tamamen yanarak hasar meydana gelmiştir. Soruşturma devam etmektedir.