banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99560
ALTIN
258.714
DOLAR
5.6647
STERLİN
7.1205
EURO
6.3847
Marketten içki çaldı
MARKETTEN İÇKİ ÇALDI
Adeola Owoyale cinayet şüphelileri gözaltına alındı
CİNAYET ŞÜPHELİLERİ GÖZALTINA ALINDI
“Başkasıyla olamazsın seni öldüreceğim”
“BAŞKASIYLA OLAMAZSIN SENİ ÖLDÜRECEĞİM”
Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak
UYUŞTURUCU ZANLILARI TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner306
Flaş Haber
Sürücülerin dikkatine
Kapat

Marketten içki çaldı

Marketten içki çaldı

11 Temmuz 2019 Perşembe 14:06
Marketten içki çaldı

Marketten içki çaldı

banner317
Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Kiler-2 isimli marketten üç şişe alkollü içki çaldığı tespit edilen zanlı Mehmet Enginal tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Cemil Ballıkara, zanlının 6 Temmuz tarihinde saat 14.20 sıralarında, Lefkoşa’nın Metehan bölgesinde bulunan Kiler-2 isimli marketten 2 adet 1 litrelik ve bir adet de 70’lik Jack Daniel’s marka alkollü içkiyi sirkat ettiğini söyledi. Polis, market kameralarından yapılan incelemede zanlının söz konusu içkileri kasaya ödeme yapmadan aldığının tespit edildiğini ve derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, yapılan soruşturmada zanlının 7 Temmuz tarihinde Güzelyurt’ta “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçundan tutuklandığını ve 8 Temmuz’da da Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde çıkarılıp aleyhinde 3 günlük tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis memuru Cemal Ballıkara, zanlının gönüllü ifade verip işlemiş olduğu suçu kabul ettiğini belirterek, zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını söyledi. Polis, zanlının davaları görüşülünceye değin mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının tüm kimlik ve seyahat belgelerine el konulup yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün en yakın polis karakolunda ispat-ı vücutta bulunmasına ve KKTC vatandaşı bir kişinin 100 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi

Anahtar Kelimeler:
Mehmet EnginalAlkolçaldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
100 yılın projesi yap-işlet-devret modeli ile yapılacak
100 yılın projesi yap-işlet-devret modeli ile yapılacak
“Başkasıyla olamazsın seni öldüreceğim”
“Başkasıyla olamazsın seni öldüreceğim”
Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak
Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak
Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu
Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu
5 kaçak daha yakalandı
5 kaçak daha yakalandı
Güneyden çalınan traktör sayısı 4’e yükseldi zanlıların tutukluluk süresi 6 gün uzatıldı
Güneyden çalınan traktör sayısı 4’e yükseldi zanlıların tutukluluk süresi 6 gün uzatıldı
Çalıştığı iş yerinden yiyecek ve eşya çalan zanlı teminatla serbest kaldı
Çalıştığı iş yerinden yiyecek ve eşya çalan zanlı teminatla serbest kaldı
Gazimağusa’da uyuşturucuyla yakalandı 2 gün tutukluluk verildi
Gazimağusa’da uyuşturucuyla yakalandı 2 gün tutukluluk verildi
KKTC’de izinsiz ikamet eden 11 kişi tutuklandı
KKTC’de izinsiz ikamet eden 11 kişi tutuklandı
İzinsiz ikamet eden 9 kişi tespit edildi
İzinsiz ikamet eden 9 kişi tespit edildi

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim