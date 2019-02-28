Marketten hırsızlık yaptı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’ye bağlı Çatalköy’de Beşparmak Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Yiğiter isimli marketten hırsızlık yapan U.Ç. (E-25) bugün teminat talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Yavuz, zanlının “Dükkân açma, sirkat ve kasti hasar” suçlarından tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının 7 Şubat 2019 tarihinde Çatalköy’de Beşparmak Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Yiğiter isimli markete arka kapıdan girdiğini ve tasarrufundaki tornavida ile 1750 TL değerindeki yazar kasaya hasar verip açtığını, içerisindeki 1000 TL ile 15 Sterlin parayı çaldığını söyledi. Polis, yapılan soruşturma sonucunda zanlının 24 Şubat 2019 tarihinde Çatalköy’de tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Zanlının mesele ile ilgili gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini, soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini kaydeden polis, benzer suçlardan sabıkası olan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıyı bir ayı aşmayacak süre ile cezaevine gönderirken, söz alan zanlı, “Annemin tedavisi için para gerekiyordu. Beyninde tümör var. Türkiye’de lazer tedavisi alacaktı. Her seans 4 bin 500 TL. Mecbur kaldım, yaptım” dedi.