banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
“Devlet ve işveren temsilcileri asgari ücretlileri açlığa mahkum etti”
Türk-Sen’den yeni asgari ücrete tepki
Kurban Bayramı yarın başlıyor
Kurban Bayramı yarın başlıyor
Maliye Bakanlığı Müsteşarı ve bakanlık müdürü görevden alındı
Maliye Bakanlığı Müsteşarı ve bakanlık...
79 Milyon TL zarar var, sorumlu yok!
79 Milyon TL zarar var,...
Yeni asgari ücret belirlendi!
Son Dakika
Yeni asgari ücret belirlendi!
banner404
Flaş Haber
Yeni asgari ücret belirlendi!
Kapat

Marketten hırsızlık: 3 kişi tutuklandı

08 Temmuz 2022 Cuma 13:15
Marketten hırsızlık: 3 kişi tutuklandı

03 ve 04.07.2022 tarihlerinde, Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir marketin penceresi açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden; dizüstü bilgisayar ve faresi, 187 paket sigara ve 675 TL nakit para çalınmıştır.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.G.(E-25) ve M.M.K.(E-21) 07.07.2022 tarihinde tutuklanmıştır. Bahse konu şahısların yapılan ileri sorgulamasında, çalmış oldukları dizüstü bilgisayar ve faresini J.D.D.F.(E-28)’e 600TL karşılığında satarak sahtekarlıkla para temin ettikleri tespit edilmiştir.   J.D.D.F. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir. 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üzerinden uyuşturucu çıktı!
Üzerinden uyuşturucu çıktı!
Hem kaçak hem de hırsız çıktı!
Hem kaçak hem de hırsız çıktı!
Ercan'dan giriş yaparken tutuklandı!
Ercan'dan giriş yaparken tutuklandı!
İki adet televizyon çalmaktan tutuklandı
İki adet televizyon çalmaktan tutuklandı
Lefkoşa'da hırsızlık
Lefkoşa'da hırsızlık
Trafik kazası: 3 yaralı
Trafik kazası: 3 yaralı
Motosiklet sürücüsü yoğun bakıma alındı
Motosiklet sürücüsü yoğun bakıma alındı
Trafik kazası: Yayaya çarptı
Trafik kazası: Yayaya çarptı
Kalbine yenildi
Kalbine yenildi
Kavgaya karıştı üzerinde uyuşturucu bulundu!
Kavgaya karıştı üzerinde uyuşturucu bulundu!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim