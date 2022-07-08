Marketten hırsızlık: 3 kişi tutuklandı

03 ve 04.07.2022 tarihlerinde, Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir marketin penceresi açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden; dizüstü bilgisayar ve faresi, 187 paket sigara ve 675 TL nakit para çalınmıştır.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.G.(E-25) ve M.M.K.(E-21) 07.07.2022 tarihinde tutuklanmıştır. Bahse konu şahısların yapılan ileri sorgulamasında, çalmış oldukları dizüstü bilgisayar ve faresini J.D.D.F.(E-28)’e 600TL karşılığında satarak sahtekarlıkla para temin ettikleri tespit edilmiştir. J.D.D.F. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.