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Marketten 4 şişe alkollü içki çalan şahıs tutuklandı
YENİBOĞAZİÇİ'NDE HISIZLIK

Markette 4 şişe alkollü içki sirkat eden şahıs yargılanıncaya değin tutuksuz yargılanacak

22 Mayıs 2020 Cuma 17:40
Markette 4 şişe alkollü içki sirkat eden şahıs yargılanıncaya değin tutuksuz yargılanacak
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2020 Mayıs ayı içerisinde Yeni Boğaziçi köyünde faaliyet gösteren bir marketten 4 ayrı seferde 4 şişe alkollü içki sirkat eden Cumhur Sağ ( E-32 ), şikâyet üzerine 21.5.20 tarihinde polis tarafından tutuklandı.

Zanlı bugün 22.5.20 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride yargılanmak üzere teminata bağlandı. İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Halil Metin, zanlının 2020 yılı Mayıs ayı içerisinde müşteri olarak girdiği Yeni Boğaziçi köyünde bulunan bir marketten 4 ayrı seferde 540 TL değerinde 4 şişe alkollü içki aldıktan sonra ödeme yapmadan marketten çıkmak suretiyle sirkat suçunu işlediğini aktardı. Alınan şikâyet doğrultusunda tahkikat başlatıldığına değinen polis memuru Metin, zanlının derdest emri gereği 21.5.20 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

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Gönüllü ifade vermek suretiyle suçunu kabul eden zanlının çalışma izniyle KKTC de bulunduğunu ancak bu izninin 24.4.20 tarihinde son bulmasına rağmen yaşanan durum nedeniyle ikametinin şu an itibarıyla yasal statüde olduğuna dikkat çeken Metin, tahkikatın tamamlanması nedeniyle zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıcın söz vermesi üzerine konuşan zanlı “ 3 aydır evde tek başıma yaşıyorum. İş de bulamadım. Devletin gıda yardımıyla bugünlere geldim. Şuurum yerinde olmadan bu suçu işledim, özür dilerim” dedi

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, seyahat belgesi ve pasaportunu polise teslimi ve haftada bir gün polise ispatı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Cumhur Sağ
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