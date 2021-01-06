Markete sahte para verdiler!

05.01.2021 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, O.B.(E-25)’nin bir markete tasarrufunda bulunan 2 adet 100 TL’lik sahte banknotu tedavüle sürdüğü sırada suçüstü tespit edilerek tutuklanmıştır.

Mesele ile yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahsın birlikte kalmakta olduğu Y.B.(E-30)’nin ikametgahında yapılan aramada, 43 adet 100 TL’lik banknotlardan oluşan toplam 4300 TL bulunarak emare olarak alınmıştır.

Tedavüle sürülen 100 TL’lik banknotların seri numaraları C 490542321, C 452543305, C 414546301, C 520800345, C 478657587, C 748457154,C 621341215, C 325754621 ve C 254568941’dir.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

POLİS UYARDI

Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurduğundan, ellerinde yukarıda belirtilen seri numaralı 100’lük “Türk Lirası” cinsi para bulunan, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmalarını, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis karakoluna bildirmeleri önemle rica olunur.