Markete 5 kez girişi saptanan zanlıya 8 gün ek tutukluluk

Sirkat, mülke tecavüz, sokağa çıkma yasağına aykırı hareket ve izinsiz ikamet suçlamasıyla 11.5.21 tarihinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 1 gün tutukluluk emri temin edilen zanlı bugün 12.11.21 tarihinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süresi 8 gün daha uzatıldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Mustafa Çebi, zanlının 11.05.21 tarihinde saat 02.20 raddelerinde Gazimağusa’da Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde H.T isimli şahsa ait marketin bina dışında kalan kapalı ancak kilitsiz ekmek dolabından 25 TL değerinde somun ekmek, dilimli ekmek ve içecek sirkat eden zanlının iş yeri sahibi tarafından yakalandığını ve alıkonarak durumdan polisi haberdar ettiğini söyledi.

Olay yerine giden polisin zanlıyı tutukladığını ve sorguladığını belirten tanık polis, bahse konu iş yerine 3 kez girdiğini ve bir şeyler sirkat ettiği yönünde zanlının beyanı olduğunu söyledi.

İş yeri sahibinin polise verdiği ifadesinde zanlının işyerine 5 kez girdiği, marketten içki, dondurma ve benzeri şeyler sirkat ettiği yönünde tespiti olduğunu söyleyen tanık polis, zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 30.09.2020 tarihinden itibaren yasal statüsü olmaksızın KKTC’ de izinsiz ikamet etmekte olduğunun belirlendiğini söyledi.

Aleyhine alınan 1 günlük tutukluluk süresi içerisinde incelenen kamera görüntülerinde zanlının bahse konu iş yerine 3, 6, 13.03.2021, 25.4.21 ve 11.5.21 tarihlerinde olmak üzere 5 kez giriş yapıp iş yerinden yiyecek, içecek, dondurma ve ekmek sirkat ettiğinin belirlendiğini söyleyen tanık polis, zanlının ifade vermediğini ancak işlediği suçları kabul ettiği yönünde sözlü beyanı olduğunu belirtti.

Zanlının, KKTC’ye öğrenci statüsü altında geldiğini, muhaceret iznini yenilemediği nedeniyle yasal statüsü olmadan KKTC’de ikamet etmekte olduğuna değinen tanık polis, serbest kalması halinde zanlının ayni suçu işlemeye devam edecek olması yanında tahkikatını sürdürebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 8 gün ek tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 8 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)