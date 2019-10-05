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Market arabasında bulduğu cep telefonunu sirkat eden romanya uyruklu kadın tutuklandı

Market arabasında bulduğu cep telefonunu sirkat eden romanya uyruklu kadın tutuklandı

05 Ekim 2019 Cumartesi 15:57
Market arabasında bulduğu cep telefonunu sirkat eden romanya uyruklu kadın tutuklandı

21.9 19 tarihinde saat 17.30 raddelerinde 15 Ağustos bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir marketin önünde, alışveriş arabasının içerisinde, Emine Dölek  tarafından unutulan Samsung marka A.10 model cep telefonunu sirkat eden GKRY sakini Romanya uyruklu Mihaela Florentina Domnaru 4.10.19 tarihinde tespit edilerek polis tarafından tutuklandı.

Sirkat suçu ile ilgili olarak zanlı bugün 5.10.19 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 2 ün tutukluluk emri alındı. İddia makamı adına mahkemede yemin tahtında şahadet veren tahkikat memuru Şükrü Hafız 21.9.19 tarihinde saat 1730 raddelerinde 15 Ağustos Bulvarı üzerinde bulunan bir marketin önünde, alışveriş arabasının içerisinde Emine Dölek tarafından unutulan Samsung marka A.10 model cep telefonunun meçhul şahıs veya şahıslar tarafından sirkat edildiğine dair alınan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını aktardı.

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İncelenen kamera kayıtlarından zanlının tespit edildiğini ve olaydan hemen sonra Akyar kara sınır kapısından Güney Kıbrıs’a geçtiğini belirten Hafız, zanlı hakkında derdest emri temin edilerek aranan şahıs ilan edildiğini aktardı.

4.10.19 tarihinde Akyar kara sınır kapısından tekrar KKTC ye giriş yapmak isteyen zanlı Mihaela Florentina Domnaru derdest emri uyarınca polis tarafından tutuklandığını belirten tahkikat memuru Hafız zanlının suçunu itiraf ettiğini ve sirkat ettiği telefonu Güney Kıbrıs’ daki ikametgahında muhafaza ettiğini belirttiğini aktardı. Hafız şahadetine devamla, bugün 5.10.19 tarihinde mahkeme safhasından kısa süre önce bahse konu cep telefonunun eşi tarafından polise teslim edildiğini belirtti.

Tahkikatını tamamlayabilmesi maksadıyla zanlı aleyhine 2 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep eden tahkikat memurunun müracaatı doğrultusunda kıdemli yargıç Ayşen Toroslu zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
CepTelefonuHırsızlık
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