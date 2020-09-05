banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1086
ALTIN
462.952
DOLAR
7.4145
STERLİN
9.8900
EURO
8.7748
Olmasaydı Türkiye
Olmasaydı Türkiye
Modern pandemide virüsle birlikte yaşamak...
Modern pandemide virüsle birlikte yaşamak...
Hayat neden bu kadar zor?
Hayat neden bu kadar zor?
“Benim çocuğumun suçu ne!”
“Benim çocuğumun suçu ne!”
banner364

Makbuz ve faturalarda sahtekârlıkla 14.050 TL sirkat ettikleri iddia edildi

05 Eylül 2020 Cumartesi 10:06
Makbuz ve faturalarda sahtekârlıkla 14.050 TL sirkat ettikleri iddia edildi
banner337
banner351

2015 – 2017 yılları arasında İnönü Belediyesi’nde su faturası ve vergi makbuzlarını sahtelemek suretiyle 14 bin 50 TL parayı sirkat ettikleri iddia edilen Mehmet Çağakan, Burcu Hançer, Ahmet Latif ve Pembe Havutçu bugün 4.9.20 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görüşülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla teminata bağlandılar.

Bugünkü teminat duruşmasında iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak olguları aktarmak üzere PM İbrahim Bulut’u şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. PM Bulut yemin altında aktardığı bilgide, 16.8.2017 tarihinde Dörtyol polis karakoluna gelen İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü’nün, 1 Ocak 2015 – 9 Haziran 2017 tarihleri arasında belediyede çalışan zanlıların su faturaları ve vergi makbuzları üzerinde oynama yaparak düzenleme yaptıktan sonra fatura karşılığı 14.050 TL parayı belediye veznesine yatırmayıp sirkat ettikleri yönünde şikâyette bulunduğunu söyledi.

Mesele ile ilgili geniş çapta inceleme ve araştırma yapıp ifadeler temin edildiğine değinen PM Bulut, tanzim edilen dosyanın incelenmek üzere KKTC Sayıştay başkanlığına teslim edildiğini belirtti.

banner341
Sayıştay raporuna göre belediye başkanının iddialarını doğrular nitelikte tespitler yapıldığına dikkat çeken PM Bulut birçok makbuz ve faturalarda düzeltme ve iptal işlemlerinin görüldüğüne değindi.

Bu inceleme sonucu elde edilen raporlar ışığında zanlılara “kamu görevlisi tarafından sirkat”, “sahte resmi belge düzenleme ve tedavüle sürme”, “sahte beyanda bulunma”, “hesaplarda hile ve sahtekârlık yapma”, sahte davranışla kayıt temin etme”, “dolandırma niyetiyle hesaplarda değişiklik yapma”, hesaplarda gerçeğe aykırı kayıt yapma”, “kamu grevlisi tarafından sahte hesap tutulması” ve “görevi kötüye kullanma” suçlamasıyla KKTC başsavcılığı tarafından ileri işleme gidilmesi yönünde alınan bilgi ışığında zanlıların 3.9.20 tarihinde tespit edilerek tutuklandıklarını belirten PM Bulut zanlıların itham edildikleri suçlamaları kabul etmediklerine dikkat çekti

Tüm zanlıların KKTC vatandaşı olduklarına değinen polis memuru Bulut, ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla zanlıların teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların KKTC haricine çıkışlarını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslim etmeleri ve KKTC vatandaşı muteber ikişer kefilin imza edeceği 100000’er TL şahsi kefalet senedi karşılığı serbest kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

banner360
Anahtar Kelimeler:
Mehmet ÇağakanBurcu HançerAhmet LatifPembe HavutçuInönü Belediyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Araç alım konusunda yaşanan kavgada yumruklar konuştu
Araç alım konusunda yaşanan kavgada yumruklar konuştu
Polisi ararsan seni öldürürüm
Polisi ararsan seni öldürürüm
Kaplan 3 gün daha tutuklu kalacak
Kaplan 3 gün daha tutuklu kalacak
Eşiyle tartışmasına karışan amcasını darp etti
Eşiyle tartışmasına karışan amcasını darp etti
Uyuşturucu zanlısı tutuklu yargılanacak!
Uyuşturucu zanlısı tutuklu yargılanacak!
İkamet adreslerinden izinsiz ayrılmamak şartıyla serbest kaldılar
İkamet adreslerinden izinsiz ayrılmamak şartıyla serbest kaldılar
Hırsızlık zanlıları 3 gün tutuklu kalacak
Hırsızlık zanlıları 3 gün tutuklu kalacak
Mesai saatleri içerisinde cinsel ilişkiye girmişler
Mesai saatleri içerisinde cinsel ilişkiye girmişler
1 ayı aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi
1 ayı aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi
Eski eşinin evinden aldığı giysi ve 2 tencereyi avluda yaktı
Eski eşinin evinden aldığı giysi ve 2 tencereyi avluda yaktı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim