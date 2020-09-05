Makbuz ve faturalarda sahtekârlıkla 14.050 TL sirkat ettikleri iddia edildi

2015 – 2017 yılları arasında İnönü Belediyesi’nde su faturası ve vergi makbuzlarını sahtelemek suretiyle 14 bin 50 TL parayı sirkat ettikleri iddia edilen Mehmet Çağakan, Burcu Hançer, Ahmet Latif ve Pembe Havutçu bugün 4.9.20 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görüşülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla teminata bağlandılar.

Bugünkü teminat duruşmasında iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak olguları aktarmak üzere PM İbrahim Bulut’u şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. PM Bulut yemin altında aktardığı bilgide, 16.8.2017 tarihinde Dörtyol polis karakoluna gelen İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü’nün, 1 Ocak 2015 – 9 Haziran 2017 tarihleri arasında belediyede çalışan zanlıların su faturaları ve vergi makbuzları üzerinde oynama yaparak düzenleme yaptıktan sonra fatura karşılığı 14.050 TL parayı belediye veznesine yatırmayıp sirkat ettikleri yönünde şikâyette bulunduğunu söyledi.

Mesele ile ilgili geniş çapta inceleme ve araştırma yapıp ifadeler temin edildiğine değinen PM Bulut, tanzim edilen dosyanın incelenmek üzere KKTC Sayıştay başkanlığına teslim edildiğini belirtti.

Sayıştay raporuna göre belediye başkanının iddialarını doğrular nitelikte tespitler yapıldığına dikkat çeken PM Bulut birçok makbuz ve faturalarda düzeltme ve iptal işlemlerinin görüldüğüne değindi.

Bu inceleme sonucu elde edilen raporlar ışığında zanlılara “kamu görevlisi tarafından sirkat”, “sahte resmi belge düzenleme ve tedavüle sürme”, “sahte beyanda bulunma”, “hesaplarda hile ve sahtekârlık yapma”, sahte davranışla kayıt temin etme”, “dolandırma niyetiyle hesaplarda değişiklik yapma”, hesaplarda gerçeğe aykırı kayıt yapma”, “kamu grevlisi tarafından sahte hesap tutulması” ve “görevi kötüye kullanma” suçlamasıyla KKTC başsavcılığı tarafından ileri işleme gidilmesi yönünde alınan bilgi ışığında zanlıların 3.9.20 tarihinde tespit edilerek tutuklandıklarını belirten PM Bulut zanlıların itham edildikleri suçlamaları kabul etmediklerine dikkat çekti

Tüm zanlıların KKTC vatandaşı olduklarına değinen polis memuru Bulut, ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla zanlıların teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların KKTC haricine çıkışlarını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslim etmeleri ve KKTC vatandaşı muteber ikişer kefilin imza edeceği 100000’er TL şahsi kefalet senedi karşılığı serbest kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)