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Mahmoud Zeyad Subhi Alfarom tutuksuz yargılanacak

Gemikonağı'nda meydana gelen yaralama meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mahmoud Zeyad Subhi Alfarom mahkeme huzuruna çıkarıldı.

29 Ocak 2021 Cuma 14:38
Mahmoud Zeyad Subhi Alfarom tutuksuz yargılanacak
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Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Erkan Yılmaz, olguları aktardı.

Yılmaz, zanlı Mahmoud Zeyad Subhi Alfarom'un Vahim Zarar, Yaralama ve Kasti hasar suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Yılmaz, 21 Ocak tarihinde, Gemikonağı'ndaki bir ikametgâhta zanlının, evde bulunan diğer kişileri rahatsız ettikleri gerekçesiyle aynı ikametgâhta bulunan Aziz KHAN ve Saad SAAD ile tartışmaya girdiğini belirterek, tartışma neticesinde zanlının tasarrufunda bulundurduğu henüz tespit edilemeyen bıçağı Saad SAAD'in sağ ön alt karın kısmına bir kez soktuğunu ve 15 cm düzgün sınırlı kesik açıp yaralamaya yol açtığını kaydetti.

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Polis Saad SAAD'ın Cengiz Topel devlet hastanesine kaldırıldığını dile getiren Yılmaz, ilk müdahalesinin ardından ise Lefkoşa Devlet Hastanesine sevk edilip Genel Cerrahi bölümünde müşahede altında alındığını ifade etti.

Yılmaz, Cerrahı bölümünde görev yapan Dr. Cemal SEYHUN'un Saad SAAD'in Karaciğerinde ve ince bağırsağında kesikler olduğu ve Saad SAAD'in hayati tehlikesinin bulunduğu yönünde beyanda bulunduğuna işaret ederek, Saad SAAD'in daha sonra 25 Ocak 2021 tarihinde ise taburcu olduğunu anlattı.

Zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğine dikkat çeken Yılmaz, tebliğ edilen yazılı davayı da kabul ettiğini açıkladı.

Yılmaz, başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücutta bulunması, 20 bin TL tutarında nakit teminat yatırması ve iki kefilin 100'er bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Son Güncelleme: 29.01.2021 15:42
Anahtar Kelimeler:
Mahmoud Zeyad Subhi AlfaromSaad Saad
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