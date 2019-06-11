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Mahkemeye çıkartıldılar

Mahkemeye çıkartıldılar

11 Haziran 2019 Salı 15:38
Mahkemeye çıkartıldılar

MAHKEMEYE ÇIKARTILDILAR

Ergün YAHAT

3 Libyalı bir Kıbrıslı Türk tutuklandı.

Marwan Altdash, Moataz Favzi Malajaw, Salem Mohamde Quassım, Libyalı ile Kıbrıslı Türk Turgut Yazgı 10.06.2019 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Gazimağusa’da, GKRY’de sakin bir şahsa ait araç çalınarak yasal olmayan yollardan KKTC’ye geçirildikten sonra, söz konusu araç sahibi telefon ile aranarak aracının geri alabilmesi için bahse konu şahıstan 15.000 Euro nakit para talep etmiştir.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine tesbit edilen zanlılar soruşturma maksatı ile mahkemeye çıkarılarak haklarında birer gün tutukluluk emri alınarak soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
AraçHırsızlıkGüney Kıbrıs
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