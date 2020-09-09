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Mahkemede Sahte Evrak, 100 bin TL kefalet ile serbest!

Evrim KAMALI Metehan Sınır Kapısı’ndan giriş yapan zanlı Elena Shchegoleva evrak sahteleme ve tedavüle sürme suçlarından tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

09 Eylül 2020 Çarşamba 17:49
Mahkemede Sahte Evrak, 100 bin TL kefalet ile serbest!
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Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Şener, zanlı Elena Shchegoleva’nın evrak sahteleme ve tedavüle sürme suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis, 08.09.2020 tarihinde saat 21:00 raddelerinde Metehan Sınır Kapısına GKRY'den gelen GKRY'de sakin Elena Shcegoleva’nın 01.09.2020 tarihinde Yakındoğu Hastanesinde yaptırmış olduğu PCR testi sonuç kağıdının fotokobisini çekip üzerindeki test tarihini 07.09.2020 olarak değiştirip, ilgili evrağı sahteledikten sonra KKTC'ne geçmek istediği sırada görevli memura vererek tedavüle sürdüğünü anlattı. Polis, aynı tarihte zanlının derdets emri gereği tutuklandığını ve mesele ile ilgili olarak alınması gereken ifadeler temin edildiğini belirtip,  Rusya vatandaşı olup GKRY’de ikamet eden ve sürekli olarak KKTC'ye gelip giden zanlının görüşülünceye değin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 100 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması, 15 bin TL nakdi teminat yatırması ve kuzeyde kalacağı ikamet adresinden izinsiz

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Anahtar Kelimeler:
Metehan Sınır KapısıEvrak Sahteleme
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