Mahkemede kapalı oturum

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, 27.08.2021 tarihinde saat 00.10 raddelerinde Surlariçinde umumi bir yer olan Nuri Efendi Sokak üzerinde Lefkoşa da sakin zanlı 1 D.K (E-16), zanlı 2 P.B (E-24), zanlı 3 E.K. (E-16), bir taraf olup, aralarında çıkan sözlü tartışma neticesinde diğer taraf olan aynı yerde sakin Zanlı 4 H.T.G (E-28) ve zanlı 5 A.O.G.’in (E-25) diğer taraf olup makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırarak birbirlerinin vücutlarına geliş güzel vurmak sureti ile bir kavgada yer aldıklarını anlattı.

Polis, zanlıların derdest emri gereği tutuklandığını belirtip, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlıların davalarında hazır bulunması maksadı ile yurt dışına çıkışlarını yasaklayarak, KKTC’de muteber birer kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması ve 2 haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.